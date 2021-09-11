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В Тольятти завершился фестиваль гимнастики имени Алексея Немова

11 сентября 2021 20:16
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Завершением фестиваля стал масштабный гала-концерт, который состоялся сегодня вечером в стенах тольяттинского ледового дворца спорта «Лада-Арена». 

В субботу, 11 сентября, в тольяттинском Дворце спорта «Лада-Арена» состоялся заключительный гала-концерт детского фестиваля гимнастики имени четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова.  

Это масштабное спортивное событие мирового уровня состоялось в регионе впервые. С 6 по 11 сентября на шести разных площадках в Тольятти спортсмены, чемпионы Олимпиад и мировых первенств, провели ряд показательных выступлений, обучающие мастер-классы и насыщенную интерактивную программу. Показательные выступления юных спортсменов можно было увидеть в сквере 50-летия АВТОВАЗа. Итальянский сквер стал местом проведения интерактивных программ. 10 сентября по городу проехала праздничная автоплатформа «Олимпийский маршрут». Сегодня днем на бульваре Космонавтов состоялся V турнир Arsenal Fighting по воркауту в рамках Кубка главы Тольятти.

Завершением фестиваля стал масштабный гала-концерт, который состоялся сегодня вечером в стенах тольяттинского ледового дворца спорта «Лада-Арена». 

К финалистам и участникам спортивного праздника обратился Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. 

«Фестиваль спорта и гимнастики, который несколько дней проходил в Тольятти, - это праздник не только городского или регионального уровня. Сегодня вместе с нами его разделяют люди, живущие далеко за пределами нашего региона, - отметил Губернатор и представил зрителям и участникам программы почетного гостя, Президента республики Южная Осетия Анатолия Бибикова, который в эти дни находится с визитом в Самарской области. - Я очень рад, что этот фестиваль стал поистине общегородским праздником. Сотни ребятишек смогли выступить вместе с нашими чемпионами и героями, с людьми, которые отстаивают честь нашей страны на спортивных состязаниях всей планеты. Уверен, что это даст мощный импульс развитию спорта здесь, в Тольятти».

Открыл заключительный гала-концерт четырехкратный олимпийский чемпион, кумир многих начинающих и опытных спортсменов Алексей Немов.

«Дорогие тольяттинцы, для меня большая честь быть здесь, представлять друзей и коллег, которые приехали сюда со всей страны. У меня вызывают большую радость дети, которые будут выступать перед вами сегодня, - сказал Алексей Немов. - Дмитрий Игоревич, благодарю вас за то, что вы дали нам возможность провести такой замечательный праздник. Я хотел бы, чтобы на одной площадке у нас и дальше выступали и чемпионы мира, и дети, которые показывают хорошие результаты в тех спортивных школах, где они тренируются». 

Напомним, 27 июля этого года Дмитрий Азаров и Алексей Немов обсудили перспективы строительства центра спортивной гимнастики «Немов-центр» в Тольятти, предназначенного для профессиональной подготовки гимнастов, а также  проведения различных физкультурных, спортивных и культурно-развлекательных мероприятий. Согласно проекту, центр будет рассчитан на 2500 зрителей, что позволит принимать соревнования не только всероссийского, но и международного уровня. Старт строительства центра спортивной гимнастики и запланирован на сентябрь.

В Самарской области в последние годы активно развивается инфраструктура спорта. Строятся универсальные спортивные площадки, ФОКи, бассейны, ледовые арены, модернизируются старые объекты спорта. Так, за три последних года в Самарской области были построены ледовые арены в Новокуйбышевске, Чапаевске, Похвистневе и Волжском районе, открылось 10 спортивных комплексов, появилось 88 новых спортивных площадок. Кроме того, были приведены в порядок стадионы в Самаре, Тольятти, Чапаевске и селе Кошки. В Самаре начали работу центр фехтования и 2 новых крытых футбольных комплекса. Считанные дни остаются до открытия Дворца спорта в столице региона.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

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