В Тольятти стартовал турнир по художественной гимнастике «Под крылом чемпиона»

С 4 по 7 ноября в Тольятти в стенах легкоатлетического манежа будут проходить всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Под крылом чемпиона» на призы трехкратной чемпионки мира и Европы Ксении Поляковой.

Турнир проводится ежегодно с 2021 года. В соревнованиях участвуют:

550 спортсменок

14 регионов России

Почетные гости турнира:

Анастасия Салос - белорусская гимнастка, многократный призер чемпионатов мира и Европы, участница Олимпийских игр

Давид Белявский - олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, капитан сборной России

В рамках соревнований проведут мастер-классы:

Александра Солдатова - четырехкратная чемпионка мира

Екатерина Сиротина - заслуженный тренер России, кандидат педагогических наук

В программе соревнования в индивидуальном и групповом многоборье по программе юношеских спортивных разрядов и кандидатов в мастера спорта, а также соревнования двоек и троек.

Всероссийские соревнования «Под крылом чемпиона» входят в программу главного спортивного форума страны «Россия – спортивная держава».

Фото: Павел Зекирьяев/ минспорта СО