За настройку навигатора за рулем можно получить штраф
За настройку навигатора за рулем можно получить штраф
Всероссийские соревнования «Под крылом чемпиона» входят в программу главного спортивного форума страны «Россия – спортивная держава».
В Тольятти стартовал турнир по художественной гимнастике «Под крылом чемпиона»
C 7 по 16 ноября ансамбль выступит в городах Поволжья – Казани, Ульяновске, Саранске, Пензе, Сызрани, Тольятти, Самаре.
В Самаре выступит Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка»
По признанию гостей фестиваля, праздник удался.
Фестиваль традиций «Русский характер» в Самаре собрал почти 10 тысяч гостей
Ему было 76 лет.
Скончался телеведущий, народный артист РФ  Юрий Николаев
Пилотный проект создания платных парковок в Самаре реализуют в 2026 году.
В Самаре в пилотном режиме начнет работать система платных парковок
Финал соревнований из Самары будет комментировать Дмитрий Губерниев.
Самара принимает матчевую встречу национальных сборных России и Узбекистана по боулингу
Губернатор вручил награды лучшим спортсменам и тренерам региона.
Вячеслав Федорищев встретился с титулованными спортсменами и тренерами
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
«Россия — спортивная держава»: творческие коллективы Самары встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч»
В Тольятти стартовал турнир по художественной гимнастике «Под крылом чемпиона»

5 ноября 2025 09:23
70
Всероссийские соревнования «Под крылом чемпиона» входят в программу главного спортивного форума страны «Россия – спортивная держава».

С 4 по 7 ноября в Тольятти в стенах легкоатлетического манежа будут проходить всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Под крылом чемпиона» на призы трехкратной чемпионки мира и Европы Ксении Поляковой.

Турнир проводится ежегодно с 2021 года. В соревнованиях участвуют:
550 спортсменок
14 регионов России

Почетные гости турнира:
Анастасия Салос - белорусская гимнастка, многократный призер чемпионатов мира и Европы, участница Олимпийских игр
Давид Белявский - олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, капитан сборной России

В рамках соревнований проведут мастер-классы:
Александра Солдатова - четырехкратная чемпионка мира
Екатерина Сиротина - заслуженный тренер России, кандидат педагогических наук

В программе соревнования в индивидуальном и групповом многоборье по программе юношеских спортивных разрядов и кандидатов в мастера спорта, а также соревнования двоек и троек.

Всероссийские соревнования «Под крылом чемпиона» входят в программу главного спортивного форума страны «Россия – спортивная держава».

 

Фото:  Павел Зекирьяев/ минспорта СО

Теги: Тольятти

Весь список