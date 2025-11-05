В Тольятти стартовал турнир по художественной гимнастике «Под крылом чемпиона»

С 4 по 7 ноября в Тольятти в стенах легкоатлетического манежа будут проходить всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Под крылом чемпиона» на призы трехкратной чемпионки мира и Европы Ксении Поляковой.
Турнир проводится ежегодно с 2021 года. В соревнованиях участвуют:
550 спортсменок
14 регионов России
Почетные гости турнира:
Анастасия Салос - белорусская гимнастка, многократный призер чемпионатов мира и Европы, участница Олимпийских игр
Давид Белявский - олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, капитан сборной России
В рамках соревнований проведут мастер-классы:
Александра Солдатова - четырехкратная чемпионка мира
Екатерина Сиротина - заслуженный тренер России, кандидат педагогических наук
В программе соревнования в индивидуальном и групповом многоборье по программе юношеских спортивных разрядов и кандидатов в мастера спорта, а также соревнования двоек и троек.
Всероссийские соревнования «Под крылом чемпиона» входят в программу главного спортивного форума страны «Россия – спортивная держава».
Фото: Павел Зекирьяев/ минспорта СО