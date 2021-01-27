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В Тольятти стартовал Чемпионат Приволжского округа по зимнему офицерскому троеборью

27 января 2021 11:02
106
В Тольятти стартовал Чемпионат Приволжского округа по зимнему офицерскому троеборью

Торжественная церемония открытия состязаний состоялась на базе тольяттинского ОМОН, которая является одной из самых передовых в России. Около ста военнослужащих и сотрудников со всего Поволжья будут соревноваться в стрельбе из боевого оружия, плавании и лыжных гонках. Практически все участники являются обладателями спортивных званий - мастерами или кандидатами в мастера спорта, обладателями спортивных разрядов.

Открыл состязания начальник физической подготовки и спорта Приволжского округа Росгвардии полковник Сергей Аристов, который приветствовал участников соревнований, судей, пожелал офицерам прекрасных результатов и зрелищных спортивных побед. С приветственным словом к участникам состязаний обратился начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор Александр Эсауленко:

- Сегодня мы с большой радостью принимаем очень знаковые состязания, который смело можно назвать по-настоящему офицерскими. В Чемпионате принимают участие, без преувеличения, лучшие военнослужащие и сотрудники Приволжского округа войск национальной гвардии. Приему столь престижных соревнований предшествовала огромная подготовительная работа и я искренне надеюсь, что наша поддержка и беспристрастное судейство помогут не просто определить сильнейших, но и достичь серьезных спортивных результатов. Состязания продлятся в течение трех дней. Торжественное закрытие Чемпионата и награждение победителей состоится в четверг, 28 января.

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