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Ребята достойно прошли трассу и финишировали с отличными результатами.
В Тольятти состоялся лыжный марафон среди юных динамовцев
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В Тольятти состоялся лыжный марафон среди юных динамовцев

27 февраля 2025 16:55
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Ребята достойно прошли трассу и финишировали с отличными результатами.

В Тольятти состоялся лыжный марафон, в котором приняли участие юные динамовцы – ребята группы начальной подготовки «Февральские морозы». 80 мальчишек и девчонок в возрасте от 8 до 11 лет соревновались на дистанциях 500 метров и 1200 метров классическим ходом. Состязания прошли в позитивной обстановке, ребята пояснили, что некоторые из них впервые соревнуются в подобном марафоне, поэтому главное для них не победа, а участие.

Сотрудники полиции рассказали юным спортсменам об истории образования, целях и задачах Всероссийского физкультурно - спортивного общества «Динамо» и об участии Динамовцев в защите Родины.

Подводя итоги спортивного состязания, председатель тольяттинского «Динамо» полковник полиции Хейрулла Ахмедханов поблагодарил сотрудников-спортсменов, тренерский состав и юных динамовцев за активное участие в мероприятии, отметив, что ребята достойно прошли трассу и финишировали с отличными результатами.

В завершение соревнования победителей и призеров наградили кубками, медалями и дипломами.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

 

Теги: Тольятти

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