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В Тольятти состоялись XII Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Дружбы»

6 ноября 2024 12:26
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В Тольятти состоялись XII Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Дружбы»

С 30 октября по 4 ноября в Тольятти в «Лада-Арене» проходили XII Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Дружбы». В них приняли участие 1500 спортсменов различных возрастных категорий — от 8 лет и старше. В этом году участники прибыли из 41 субъекта РФ от Калининграда до Сахалина – это рекордное количество регионов за историю турнира.

Поединки проходили в течение трех дней, с 1 по 3 ноября, одновременно на шести татами в дисциплинах ката и кумитэ в категориях: мальчики и девочки 8-9, 10-11, 12-13 лет, юноши и девушки 14-15, 16-17 лет, мужчины и женщины от 18 лет и старше.

Всего на соревнованиях было разыграно 93 комплекта медалей. В общекомандном зачете победила сборная команда Саратовской области. На втором месте — каратисты из республики Татарстан. На третьем — сборная республики Башкортостан.

Мероприятие также включало семинары для начинающих спортсменов и специалистов вида спорта от серебряного призера Олимпийских Игр в Токио, пятикратного чемпиона мира Рафаэля Агаева. Семинары состоялись 30 и 31 октября на базе физкультурно-спортивного комплекса «Союз». Кроме того, для участников были проведены экскурсии по Тольятти.

Массовые спортивные мероприятия в Самарской области организуются в рамках реализации региональной программы «Мастер спорта», инициированной губернатором Вячеславом Федорищевым. Программа предполагает поддержку массового и детско-юношеского спорта и развитие спортивной инфраструктуры Самарской области.

Президент федерации каратэ Самарской области Александр Юдин отметил:

— Выражаю благодарность за поддержку, прежде всего, правительству Самарской области, губернатору Вячеславу Андреевичу Федорищеву. По сути, новая областная программа развития спорта «Мастер спорта» и дала возможность провести наши соревнования на столь высоком уровне. Мы благодарны партнерам, помогавшим финансово и технически. Нам удалось реализовать некоторые задумки: новшества заметили участники, тренеры, представители команд и зрители, оценили и отметили, что все продумано до мелочей, а выступать на наших соревнованиях стало еще комфортнее. Дело не только в оформлении арены, но и в качественном судействе, собранном призовом фонде для взрослых спортсменов, впервые были предоставлены ценные призы для лучших команд турнира. И я думаю, что теперь к нам захотят приехать еще больше делегаций, а это, в свою очередь, будет способствовать развитию в регионе событийного туризма.

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