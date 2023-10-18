В Тольятти состоится Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по легкой атлетике и художественной гимнастике

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С 22 по 26 октября в Автограде пройдет Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по легкой атлетике и художественной гимнастике. В соревнованиях примут участие около 300 особенных атлетов из 23 регионов Российской Федерации в возрасте от 8 лет и старше. Самарскую область будут представлять 80 спортсменов.



Специальная Олимпиада России - движение, занимающееся организацией физкультурно-оздоровительных мероприятий и проведением соревнований для лиц с нарушением интеллекта.



Состязания по легкой атлетике пройдут в новом легкоатлетическом манеже, возведенном в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». В феврале текущего года в нем прошли первые официальные соревнования, по их итогам новый объект получил высокую оценку от спортсменов и признание экспертов. Здесь же запланирована и торжественная церемония открытия Специальной Олимпиады. Она пройдет в понедельник, 23 октября, в 17:00. В художественной гимнастике медали разыграют на главной арене универсального спортивного комплекса «Олимп».