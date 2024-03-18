В Тольятти прошло лыжное первентсво среди юных спортсменов

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Ребята показали превосходные результаты в лыжном первенстве свободным ходом.

Сотрудники тольяттинского гарнизона полиции совместно с представителями Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» и представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел на лыжной базе Автозаводского района провели спортивное мероприятие, в котором приняли участие 70 ребят из спортивных школ города.

Соревнования получились очень зрелищными и интересными. Начинающие спортсмены демонстрировали высокий уровень физической подготовки и достойно сражались за звания лучших.

«Юные Динамовцы» соревновались в ходьбе на лыжах свободным ходом, дистанция составляла 1200 м с крутыми спусками и подъемами. Участники достойно прошли трассу и финишировали с отличными результатами.

По окончании соревнований в тёплой и дружеской обстановке председатель тольяттинского «Динамо» начальник Управления МВД России по городу Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов поблагодарил ребят за активное участие, а родителей, тренеров и руководство спортивной школы – за отличную подготовку спортсменов. Хейрулла Мирзоевич отметил: «В нашей организации на протяжении многих лет работа с детьми и подростками – одно из самых приоритетных направлений деятельности. Подрастающее поколение воспитывается в верности выбранному спортивному пути. Желаю всем юным спортсменам постоянно совершенствоваться и ставить новые рекорды».

Участники соревнований получили заслуженные награды из рук старшего инспектора-методиста всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» майора внутренней службы Наталии Лизько.