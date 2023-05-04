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В Тольятти прошли соревнования по стрельбе из табельного оружия

4 мая 2023 11:45
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В Тольятти прошли соревнования по стрельбе из табельного оружия

В состязаниях приняли участие сотрудники тольяттинского гарнизона полиции, правоохранительных органов и органов безопасности.

В этом году Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо» исполнилось 100 лет. С момента основания и по настоящие дни одной из приоритетных задач спортивной организации является развитие служебно-прикладных видов спорта, создание условий для регулярных занятий физической культурой и повышения боевой подготовки личного состава силовых структур.

На днях в тире У МВД России по г. Тольятти проведены соревнования по стрельбе из табельного оружия среди сотрудников тольяттинского гарнизона полиции, правоохранительных органов и органов безопасности. Среди сотрудников министерств и ведомств подобные состязания пользуются успехом, отличаются исключительной зрелищностью и динамичностью.

По условиям соревнований, участники выполняли упражнение №1 – стрельбу из пистолета Макарова с 25 метров, включающую 3 пробных выстрела и 10 зачетных, после чего подсчитывался результат. Наравне с мужчинами высокие показатели в стрельбе демонстрировали и женщины.

После окончания соревнований судейской коллегией были подведены итоги, в упорной борьбе командные места распределились следующим образом:

1 место – команда У МВД России по г. Тольятти;

2 место – команда отдельного батальона ППСП У МВД России по г. Тольятти;

3 место – команда Штаба У МВД России по г. Тольятти.

Всех участников поздравил с окончанием соревнований Председатель тольяттинского «Динамо», начальник У МВД России по г. Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов и вручил победителям и призерам кубки, медали и дипломы.

 

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