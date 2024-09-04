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В Тольятти прошел первый этап командного Кубка России по спидвею. За звание лучших боролись 4 команды - спортсмены из Владивостока, Балаково, Октябрьского и Тольятти.



Каждый заезд выдался насыщенным эмоциями. Сотни болельщиков пришли поддержать участников. В их числе и юные спортсмены из Курской области.



Тольяттинская «Мега-Лада» захватила лидерство в первых же стартах, однако в финале уступила команде из Владивостока. Впереди у спортсменов еще несколько встреч, решающая пройдет в октябре.

Фото: скриншот видео СОВА