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В Тольятти прошел первый этап командного Кубка России по спидвею

4 сентября 2024 16:28
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За звание лучших боролись 4 команды - спортсмены из Владивостока, Балаково, Октябрьского и Тольятти.

В Тольятти прошел первый этап командного Кубка России по спидвею. За звание лучших боролись 4 команды - спортсмены из Владивостока, Балаково, Октябрьского и Тольятти.

Каждый заезд выдался насыщенным эмоциями. Сотни болельщиков пришли поддержать участников. В их числе и юные спортсмены из Курской области.

Тольяттинская «Мега-Лада» захватила лидерство в первых же стартах, однако в финале уступила команде из Владивостока. Впереди у спортсменов еще несколько встреч, решающая пройдет в октябре.

 

Фото:   скриншот видео СОВА

Теги: Тольятти

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