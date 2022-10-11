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В Тольятти пройдет юбилейная Спартакиада боевых искусств «Непобедимая Держава»
В Тольятти пройдет юбилейная Спартакиада боевых искусств «Непобедимая Держава»
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В Тольятти пройдет юбилейная Спартакиада боевых искусств «Непобедимая Держава»

11 октября 2022 13:53
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В Тольятти пройдет юбилейная Спартакиада боевых искусств «Непобедимая Держава»

С 21 октября по 7 ноября в Самарской области пройдет юбилейная XV Спартакиада боевых искусств «Непобедимая Держава» 2021/2022культурно-спортивное мероприятие по единоборствам в области детского и юношеского спорта.

На современном непростом этапе развития общества патриотическое воспитание молодежи – важный элемент противостояния внешним вызовам. Спортивные единоборства в значительной степени формируют физическую и духовную закалку будущих защитников Отечества, акцентируя внимание на  духовно-патриотическом настрое, приверженности традиционным российским ценностям, уважительном отношении к исторической памяти и успехам российских спортсменов.

Спартакиада «Непобедимая Держава» лишь в 2021 году  брала паузу из-за ограничений в период пандемии. В этом году масштабное спортивное событие соберет на берегах Волги представителей четырех десятков спортивных дисциплин.

Ежегодно в Спартакиаде соревнуются около семи с половиной тысяч спортсменов более чем из сорока регионов Российской Федерации, а также иностранные участники.  

За поединками единоборцев традиционно наблюдают свыше шести тысяч зрителей. В этом году состязания пройдут на площадках восьми спортивных учреждений: основная часть – на арене универсального спорткомплекса «Олимп», отдельные турниры в ДС «Волгарь», ФОКах «Союз» и «Дворец Боевых Искусств», в Центрах «Гранит» и «Венец», спортивных и актовых залах ТГУ и ЦСК ВВС.

Также в рамках Спартакиады боевых искусств «Непобедимая Держава» пройдут традиционные будо-шоу, мастер-классы и круглые столы.

Мероприятие проходит под эгидой Российского Союза боевых искусств и входит в Единый календарный план спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации.

Отметим, что Самарская область является регионом, в котором созданы и продолжают реализовываться инфраструктурные спортивные проекты, благодаря которым создаются необходимые условия для проведения спортивных мероприятий различного уровня: регионального, общероссийского, международного. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно обозначал приоритеты работы областного Правительства в сфере спорта: это развитие массового и детского спорта, повышение доступности занятий спортом и ведения здорового образа жизни для всех возрастных категорий граждан, а также создание необходимых условий для развития спорта высших достижений.

В 2021 году, несмотря на действующие ограничения, связанные с распространением COVID-19, на территории Самарской области состоялось более 1000 спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, что помогает создавать условия для развития не только физической культуры и спорта, но и событийного туризма в Самарской области. 

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