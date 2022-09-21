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В Тольятти пройдет  финал VII Спартакиады пенсионеров России

21 сентября 2022 17:42
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Награждение победителей состоится 29 сентября.

Российские спортсмены-любители старшего возраста готовятся к решающей схватке – финалу VII Спартакиады пенсионеров России, который состоится 26-29 сентября 2022 года в Тольятти. Крупнейшие всероссийские спортивные соревнования формата 55+ вернулись после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавирусной инфекции.

Самарская область готовится принять более 670 пожилых атлетов из 73 регионов, ставших победителями региональных отборочных туров и вышедших в финал. Впервые к ним присоединится сборная команда Донецкой Народной Республики. Финалисты будут соревноваться в личном и командном зачете в семи видах спорта: легкая атлетика (кросс 1000 м и комбинированная эстафета), плавание (50 м), настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, дартс, волейбол. Традиционно в рамках мероприятия состоится сдача нормативов ГТО для 9, 10, и 11 ступеней. Организаторами мероприятия выступили Министерство спорта Российской Федерации, Правительство Самарской области и Союз пенсионеров России (СПР).

«Самарская область активно участвует в реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Одна из задач в рамках проекта – популяризация физической культуры и спорта как фактора активного долголетия, привлечение людей старшего возраста к регулярным оздоровительным занятиям. При личном участии и внимании губернатора региона Дмитрия Игоревича Азарова к вопросам спорта за время реализации национального проекта в Самарской области в эксплуатацию было введено более 70 объектов спортивной инфраструктуры. В занятия физкультурой и спортом вовлечено свыше 110 тысяч людей старшего возраста. Уверен, что финал будет ярким и запоминающимся. Желаю командам удачи!» - отметил заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

К организации финала Спартакиады в Тольятти привлечено более 400 человек, в том числе волонтёры, среди которых и люди «серебряного» возраста, и молодёжь. По традиции пенсионерам предстоят не только яркие спортивные состязания, но и интересная познавательная программа, подготовленная организаторами. В неё войдут знакомство с историей и достопримечательностями города, экскурсия на легендарный «АвтоВАЗ».

Особая ответственность лежит на команде Самарской области. Экономист Галина Никифорова (64 года, г. Самара) признаётся, что тренируются они много. Она принимает участие в различных теннисных турнирах, отрабатывает удары, пробует новые игровые приемы. В основном играет против мужчин, женщин-игроков меньше. Галина Михайловна играла в теннис в юности, потом был вынужденный перерыв – работа, дети. К постоянным занятиям она вернулась в 40 лет, а звание «Кандидат в мастера спорта» получила в 50! «Теннис – активный вид спорта, влияет на все мышцы. А ещё это очень умная игра, как шахматы или шашки. Нужно думать, следить за соперником, просчитывать на два-три хода вперед, принимать решения за секунду. Это азарт! На региональном отборочном турнире было очень много участников. За первое место я билась против моего тренера Елены Соколовой. И вырвала у нее победу со счетом – 2:0!» – рассказала участница.

Пока Самарская область готовится к приему гостей, финалисты, победившие в региональных отборочных турах, готовятся показать лучший из возможных результатов. Большинство спортсменов-любителей в преддверии решающей схватки увеличили интенсивность тренировок. Экономист Александр Колобов (63 года, г. Киров) прорвался в финал, занимаясь по «программе-минимум»: делая каждый день зарядку и полноценно тренируясь раз в неделю. Сейчас он плавает каждый день, перед заплывом всегда делает разминку – важно не допустить травм. Столь активная подготовка вдохновила его сохранить серьёзную нагрузку в дальнейшем: посещать бассейн, бегать, а зимой – ходить на лыжах.

Текстильщица Людмила Сиротина (66 лет, г. Приволжск Ивановской области) дважды в неделю тренируется в бассейне, отрабатывает прыжок и технику плавания: «Летом бассейн был закрыт, но мне пошли навстречу, поскольку знали, что я буду представлять область на всероссийском чемпионате. Ещё играю в настольный теннис, занимаюсь скандинавской ходьбой. Спорт вернул мне здоровье – я 17 лет стояла на учёте в больнице, еле передвигалась. В какой-то момент задумалась, пришла к тренеру по плаванию и сказала, что хочу серьезно заниматься, а не просто водичку гладить. Если бы не спорт, то у меня была сейчас либо замена суставов, либо костыли!»

Команда Белгородской области, в составе которой есть представители всех ведущих отраслей региона – металлург, горняк, цементник, а также экономист и педагоги – устраивает совместные тренировки, подбирает удобное время, ведь некоторые ещё продолжают работать. Эстафету бегают на стадионе дважды в неделю, плюс каждый лично тренируется в своём виде спорта. «Сначала разминка 20-30 минут, потом час – настольный теннис. И так каждый день! Это моя пятая Спартакиада. У нас очень сильная команда, мы серьезно относимся к тренировкам и соревнованиям. Настроены решительно!» – говорит монтажник трубопроводных систем Станислав Белец (78 лет, г. Старый Оскол) Партнёры по сборной считают его не только самым опытным спортсменом команды, но и прекрасным организатором. У себя дома Станислав Михайлович арендовал подвал, привел его в порядок, поставил теннисные столы, устраивает соревнования и тренировки.

Настойчивость, упорство, сила духа у возрастных спортсменов-любителей столь велики, что на пути к победам их не останавливают никакие сложности. Ветеринарный фельдшер Валентина Миронова (69 лет) живет в деревне Касьяновка Орловской области с численностью населения 50 человек. Чтобы подготовиться к Спартакиаде и достойно выступить в дисциплинах «плавание» и «пулевая стрельба», она дважды в неделю ездила в Орел ради тренировок в бассейне и тире – дорога занимала 1 час 20 минут в одну сторону.

Финалисты Спартакиады настроены не только на серьёзный спортивный поединок и место на пьедестале почета. Ничуть не меньше они жаждут ярких эмоций и впечатлений, новых знакомств. Многим ради этого предстоит преодолеть сотни километров. Экономист Александра Бобрякова (62 года, с. Мильково Камчатского края) будет ехать четыре часа на автобусе до Петропавловска-Камчатского, восемь часов лететь на самолете до Москвы, четыре часа проведёт в аэропорту «Шереметьево», затем – полуторачасовой перелёт до Самары и ещё около часа до Тольятти. Но оно того стоит, уверена пенсионерка!

Финал VII Спартакиады пенсионеров России стартует 26 сентября традиционным парадом команд в тольяттинском легкоатлетическом манеже. Он был открыт в марте этого года и является тренировочной базой для воспитанников спортшкол, сборных команд региона и любителей бега. Соревнования будут проходить 27 и 28 сентября на базе Спортивного комплекса «Олимп». Награждение победителей состоится 29 сентября, сообщает   пресс-служба департамента информационной политики СО.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Мероприятия

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