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В Тольятти проходит юношеская регата  «Паруса Дружбы»

28 июля 2022 16:16
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Участники - более 130 детей, юношей и девушек в возрасте от 9 до 18 лет.

Юношеская областная регата «Паруса Дружбы» стартовала  в Тольятти в акватории Куйбышевского водохранилища. Участники - более 130 детей, юношей и девушек в возрасте от 9 до 18 лет - соревнуются  в трех классах: «Оптимист» (самый массовый класс - 94 яхты), «Кадет» и «Зум-8». 

В первый гоночный день 27 июля погода позволила  провести  две гонки в «Оптимистах» и по три гонки в остальных классах. 28 и 29 июля организаторы надеются провести еще до 6 гонок в каждом из классов.

Юношеская регата «Паруса Дружбы» ежегодно проводится в Тольятти с 2014 года.  Побеждавшие 6-8  лет назад на первых соревнованиях сегодня уже входят в сборную России по парусному спорту и представляют нашу страну на международных соревнованиях. Среди них тольяттинцы Федор и Илья Кривобоковы, Дмитрий Лаздин, Елизавета Васильева, Вячеслав Рожков. Восхождение к общероссийским и международным  спортивным вершинам у них началось с акватории Куйбышевского водохранилища напротив памятника Татищеву.

- Среди юных участников «Парусов Дружбы-2022» тоже есть очень перспективные спортсмены. Наша регата – это еще одна наглядная модель  возможностей парусного спорта на Жигулёвском море  для детей, от самых маленьких до юниоров, -  говорит заместитель главного судьи соревнований Галина Лаздина. 

«Одна из главных задач регаты – пропаганда парусного спорта и здорового образа жизни. Привлечение молодёжи в яхтенные секции и детско-юношеские спортивные школы. Во всех государственных и бюджетных спортивных школах региона занятия для детей - бесплатные! Именно в массовых занятиях спортом - залог будущих высоких спортивных результатов» - подчеркивает президент областной федерации парусного спорта Евгений Козлов.  

По итогам парусных гонок победителям будут вручены медали в 12 номинациях, а также различные специальные и сладкие призы от организатора соревнований компании ПАО «КуйбышевАзот», сообщает пресс-служба Самарской областной федерацией парусного спорта.

 

Фото:    пресс-служба Самарской областной федерацией парусного спорта

Теги: Мероприятия

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