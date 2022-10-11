В Тольятти подвели итоги конкурса детского творчества «Динамо» глазами детей»

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Работа с подрастающим поколением – традиционное и наиболее важное направление деятельности Самарской региональной организации общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо».



Цель спортивного общества - создать школу здорового образа жизни, в которой дети получат навыки правильного отношения к своему физическому состоянию, организации здорового досуга и противодействия негативным тенденциям в молодежной среде.



В местной тольяттинской городской организации «Динамо» в 2022 году насчитывается 12 коллективов физической культуры «Юных динамовцев» общей численностью более 6000 детей и подростков. В их число входит и Тольяттинский социальный приют для детей и подростков «Дельфин», в котором на протяжении 11 лет сотрудниками тольяттинского «Динамо» проводятся спортивно-оздоровительные и творческие мероприятия.



Так, представителями спортивного общества вместе с преподавательским составом приюта был проведен конкурс детского творчества «Динамо» глазами детей», посвященный 100-ой годовщине со дня образования спортивной организации. 26 детей и подростков в возрасте от 3 до 17 лет, оставленных без попечения родителей, на протяжении пяти месяцев готовили рисунки и поделки, которые, по их мнению, отражают разностороннюю деятельность Общества «Динамо».



После подведения итогов конкурса всех детей и подростков за активное участие поблагодарил начальник УМВД России по г. Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов и вручил ребятам кубки, медали, дипломы, подарки и сладкие призы, а лучшие художественные работы были направлены в Самарскую региональную организацию ОГО ВФСО «Динамо», чтобы в дальнейшем принять участие в Региональном конкурсе детского творчества, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО