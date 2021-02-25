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24 февраля в Тольятти открылось международное соревнование по сноукайтингу «Марафон «ЖИГУЛЁВСКОЕ МОРЕ», которое проходит под эгидой Международной ассоциации кайтбординга (IKA). На мировое первенство к берегам Волги приехали 127 спортсменов из 27 регионов России и Украины.

Вопреки традиции последних лет вместо оттепели и вихря брызг на акватории Жигулёвского моря – сильные морозы. По заверениям синоптиков - такая ситуация - настоящая погодная аномалия, которая последний раз фигурировала в сводках метеорологических наблюдений аж 75 лет назад. Погодный холод был в полной мере компенсирован теплым приёмом.

Адрес проведения: Россия, Самарская обл., г.о. Тольятти, Набережная Автозаводского района, акватория Куйбышевского вдхрн.

25 февраля выйдут на старт дети-спортсмены. Напомним, свое участие подтвердили около двух десятков детей из ведущих кайт-школ России: Строгино, Екатеринбург и Новосибирск. Предполагаем, что это будет заявка на совсем недетскую борьбу за победу среди юных сноукайтеров.

В последние выходные зимы 27 и 28 февраля для всех, кто не готов бороться за мировые победы, но хочет стать частью большого события, пройдут заезды любителей на марафонской дистанции и в курс-рейсе.

Напомним и о ночном воздушном шоу, которое намечено на 26 и 27 февраля (время проведения – с 20.00 до 23.00). В последние ночи зимы на набережной Автозаводского района рядом с танцевальным рестораном «NEBO» будет царить атмосфера зимнего курорта с колбасками барбекю, согревающими напитками и уютными теплыми зонами отдыха.

В свете прожекторов на ледовой глади Куйбышевского водохранилища звезды российского кайт-фристайла покажут свои лучшие трюки. Гигантский воздушный шар добавит настроения, а при наличии погодных условий (штиля) поднимет в небо всех желающих. Программа шоу зависит от погодных условий!

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