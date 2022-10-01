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В Тольятти определились победители VII Спартакиады пенсионеров России

1 октября 2022 16:14
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Сборная Самарской области, принимавшая Спартакиаду, – в пятерке сильнейших.

В состязаниях приняли участие свыше 650 спортсменов-финалистов из 73 российских регионов, которые разыграли медали в семи видах спорта: легкая атлетика (кросс 1000 м и комбинированная эстафета), плавание (50 м), настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, дартс, волейбол.

В общекомандном первенстве золото VII Спартакиады завоевала команда Санкт-Петербурга. Серебро выиграли пенсионеры из Тюменской области, бронзу – представители Челябинской области. Сборная Самарской области, принимавшая Спартакиаду, – в пятерке сильнейших. В комбинированной эстафете лучшей стала команда Забайкальского края.

В рамках мероприятия также состоялась сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 9-11 ступеней. Лучший командный результат показала Ульяновская область.

«Спартакиада пенсионеров России – это прежде всего соревнования спортсменов-любителей. Одни из них занимаются физкультурой и спортом всю жизнь, другие пришли к этому недавно. У них разные условия: одни живут в больших городах, другие – в отдаленных селах, многие продолжают работать. Их объединяет главное – желание жить активно, их пример вдохновляет: если могу я, то можешь и ты! Важная задача государства – продолжать поддерживать старшее поколение в этом стремлении, создавая достойные условия и доступную инфраструктуру для занятий спортом», – отметил председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

Министр спорта РФ Олег Матыцин, в своем обращении к спортсменам серебряного возраста отметил, что Спартакиада способствует популяризации массового спорта и здорового образа жизни: «Любое спортивное соревнование помогает проверить себя, испытать силы, ощутить насыщенность жизни. Спартакиада пенсионеров именно такое состязание. Год от года оно собирает все больше участников со всей России. Их активность и стремление к высоким результатам достойны всеобщего уважения».

Один из важнейших факторов вовлечения пожилых людей в регулярные занятия физкультурой и спортом, популяризации здорового образа жизни – доступность объектов спортивной инфраструктуры. По данным Министерства спорта Российской Федерации, сейчас в стране насчитывается более 368 тыс. спортивных объектов. В регулярные занятия физической культурой и спортом вовлечено 49,4% граждан нашей страны. К 2030 году в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» планируется привлечь к регулярным занятиям спортом и физической культурой 70% жителей России. Численность занимающихся среди старшего поколения за прошедшие пять лет возросла более чем на 4,5 млн человек.

«Наш регион имеет большой опыт проведения масштабных физкультурных и спортивных соревнований. Мы рады были видеть на самарской земле людей, искренне любящих спорт и здоровый образ жизни. «Серебряные» спортсмены – яркий пример для молодого поколения. Благодаря правительству Самарской области и личной заинтересованности губернатора Дмитрия Игоревича Азарова в регионе уделяется большое внимание отрасли спорта. Ежегодно в губернии появляются новые современные спортивные объекты. На сегодняшний день успешно развиваются 103 аккредитованных федераций по 105 видам спорта», - подчеркнула заместитель министра спорта Самарской области Галина Дорохова.

 

Фото:   минспорта СО

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