В ТК «Амбар» состоялся международный турнир по смешанным единоборствам Open FC

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Лига OPEN FC презентовала в ТК «Амбар» новый проект - Время Новых Героев, благодаря которому молодые бойцы получат шанс подписать контракт с лигой и стать новыми звездами международной организации OPEN FIGHTING CHAMPIONSHIP.

Первый селекционный турнир состоялся 17 декабря в торговом комплексе «Амбар», активно поддерживающем спортивную жизнь региона и молодежный спорт.

Восемнадцать бойцов провели в октагоне девять профессиональных поединков в тяжелом и легком весах по правилам ММА и поборолись за внимание и признание промоутеров. В итоге контракт с лигой OPEN FC получил самарец Иван Данилов.

Уже в 2023 году зрителей ждет восемь турниров серии "Время новых героев", пять из которых пройдут в крупнейшем торговом комплексе Самарской области «Амбар». Впервые в России торговый комплекс стал площадкой для проведения спортивных мероприятий ММА.