В Сызрани пройдет первенство ПФО по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет

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В период с 27 по 30 апреля в городе Сызрань состоится первенство Приволжского федерального округа по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет, посвященное 77-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне и 55-летию самбо в Сызрани. Это первые крупные спортивные соревнования по самбо, которые пройдут в Сызрани.

В течение трех соревновательных дней на ковры выйдут более 450 сильнейших самбистов Поволжья. Призеры соревнований полу чат право представлять Приволжский федеральный округ на первенстве России.

Турнир пройдет в физкультурно-оздоровительном комплексе «Надежда» (Самарская область, г. Сызрань, пр. Космонавтов, 1А). Торжественное открытие соревнований 28 апреля в 16.00.

Фото: минспорт СО