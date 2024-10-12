В Старой Рачейке открылась новая спортплощадка

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В Самарской области улучшается спортивная инфраструктура по госпрограмме "Развитие физической культуры и спорта". Новая площадка размером 56 на 28 метров с искусственной травой и хоккейными бортами открылась на этой неделе в Сызранском районе.



Спортобъект расположен в селе Старая Рачейка по адресу Кирова, 28а. В церемонии открытия приняли участие врио заместителя министра спорта Самарской области Галина Дорохова и представители районной администрации. А честь первыми опробовать новенький газон выпала юным футболистам и ветеранам спорта - любителям скандинавской ходьбы.



В 2024 году в нашем регионе появятся 24 новые спортивные площадки. В следующем году в ходе реализации региональной программы "Мастер спорта", инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, запланировано строительство еще большего количества площадок.

Фото: минспорта СО