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В субботу, 16 апреля, в спортивном комплексе «Локомотив» прошла Спартакиада Специальной Олимпиады России.

Спартакиада проводилась в рамках программы «Инклюзивный спорт для всех», реализуемая на территории Самарской области при поддержке благотворительного фонда Владимира Потанина и Специальной Олимпиады России.

В мероприятии приняли участие спортсмены с интеллектуальными нарушениями из школ–интернатов Самарской области, которые соревновались в мини-футболе, баскетболе, волейболе, художественной гимнастике и легкой атлетике. Всего в проекте принимают участие около 400 детей и подростков с интеллектуальными нарушениями в возрасте от 7 лет до 21 года, а также не менее 200 их обычно развивающихся сверстников.

Отметим, что в регионе в рамках проекта проводятся физкультурные и спортивные занятия детей инвалидов с интеллектуальными нарушениями совместно со здоровыми спортсменами на базе 8 пилотных школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 1 психоневрологического пансионата и 3 общеобразовательных школ Самарской области.