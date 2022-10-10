Я нашел ошибку
Главные новости:
Школьники и студенты Поволжья представят проекты на региональном Демо-дне Сбера
Школьники и студенты Поволжья представят проекты на региональном Демо-дне Сбера
В Самаре нашли подрядчика для проектирования пятой очереди набережной
В Самаре нашли подрядчика для проектирования пятой очереди набережной
Абоненты «Водных технологий» могут обращаться через Виртуальную приёмную «РКС-Самара»
Абоненты «Водных технологий» могут обращаться через Виртуальную приёмную «РКС-Самара»
В Самаре планируют застроить территорию рядом с Домом со слонами
В Самаре планируют застроить территорию рядом с Домом со слонами
В Сочи завершились летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»
В Сочи завершились летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»
Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Украину
Лукашенко договорился с Путиным о совместной группировке войск
Лукашенко договорился с Путиным о совместной группировке войск
Самарские детские лагеря помогут отремонтировать из федерального бюджета
Самарские детские лагеря помогут отремонтировать из федерального бюджета
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.25
1
EUR 59.98
1.74
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Концерт «Музыкальные путешествия по Европе: Италия» пройдет в самарской кирхе
Более 300 туристов отправились в познавательное путешествие из Самары в Волгоград
В Самарском кадетском корпусе состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Сочи завершились летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

10 октября 2022 13:41
77
В Сочи завершились летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

В минувшие выходные в Сочи завершились Международные комплексные спортивные соревнования «Летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

В соревнованиях приняли участие около 1200 атлетов из 11 стран, среди которых 70 паралимпийских чемпионов. Было разыграно 369 комплектов медалей в 9 паралимпийских видах спорта: легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, стрельбе из лука, фехтовании на колясках, шашках, шахматах, футболе лиц с заболеванием ЦП и тхэквондо.

В заключительный соревновательный день представители 63 региона завоевали еще три медали:
2 место — Галиев Эмиль («русские шашки — быстрая игра». Класс — B1-В3);
3 место — Галиев Эмиль («русские шашки — молниеносная игра». Класс — В1-В3);
3 место — Попова Елена (легкая атлетика, метание диска. Класс — F43, F44, F62, F64. Результат — 24.25, рекорд мира).

Кроме того, по итогам соревнований специальной памятной плакеткой «За волю к победе» была отмечена самарская пловчиха Софья Алешина.

«Каждый соревновательный день спортсмены удивляли и восхищали нас своими достижениями. Каждый из них был быстрее, выше, сильнее. Игры стали настоящим праздником дружбы и единения, отличались жарким накалом страстей. Все спортсмены и их тренеры очень ответственно отнеслись к подготовке к Играм в Сочи и продемонстрировали великолепные результаты. Благодарю за те яркие эмоции, которые вы нам подарили», — сказал глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На региональном уровне будут приняты дополнительные меры поддержки мобилизованных.
7 октября 2022  20:04
Дмитрий Азаров проинспектировал все военные части на территории региона
929
В Самаре ограничат движение транспорта на перекрестке в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой
7 октября 2022  13:13
В Самаре ограничат движение транспорта на перекрестке в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой
1074
Управление Росреестра по Самарской области проведет бесплатные дополнительные консультации для пожилых людей
7 октября 2022  09:57
Управление Росреестра по Самарской области проведет бесплатные дополнительные консультации для пожилых людей
3781
Три компании из Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса «Экспортер года»
7 октября 2022  09:50
Три компании из Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса «Экспортер года»
593
Почти половина абонентов-юридических лиц «РКС-Самара» перешли в свой Личный кабинет
6 октября 2022  12:46
Почти половина абонентов-юридических лиц «РКС-Самара» перешли в свой Личный кабинет
814
Весь список