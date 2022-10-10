В Сочи завершились летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

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В минувшие выходные в Сочи завершились Международные комплексные спортивные соревнования «Летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

В соревнованиях приняли участие около 1200 атлетов из 11 стран, среди которых 70 паралимпийских чемпионов. Было разыграно 369 комплектов медалей в 9 паралимпийских видах спорта: легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, стрельбе из лука, фехтовании на колясках, шашках, шахматах, футболе лиц с заболеванием ЦП и тхэквондо.

В заключительный соревновательный день представители 63 региона завоевали еще три медали:

2 место — Галиев Эмиль («русские шашки — быстрая игра». Класс — B1-В3);

3 место — Галиев Эмиль («русские шашки — молниеносная игра». Класс — В1-В3);

3 место — Попова Елена (легкая атлетика, метание диска. Класс — F43, F44, F62, F64. Результат — 24.25, рекорд мира).

Кроме того, по итогам соревнований специальной памятной плакеткой «За волю к победе» была отмечена самарская пловчиха Софья Алешина.

«Каждый соревновательный день спортсмены удивляли и восхищали нас своими достижениями. Каждый из них был быстрее, выше, сильнее. Игры стали настоящим праздником дружбы и единения, отличались жарким накалом страстей. Все спортсмены и их тренеры очень ответственно отнеслись к подготовке к Играм в Сочи и продемонстрировали великолепные результаты. Благодарю за те яркие эмоции, которые вы нам подарили», — сказал глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков.