В СО завершился региональный этап соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба"

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В Самарской области завершился региональный этап всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба". В этом году в турнире, который проводится под патронажем полномочного представителя Президента РФ в ПФО, принимали участие 98 команд, 1300 ребят из 30 муниципальных образований региона.



В четверг, 25 февраля, в "Ипподром Арене" прошли заключительные игры регионального этапа и награждение победителей. Теперь лучшим командам области предстоит выступить на всероссийском финале.



Команды - призеры были награждены кубками, дипломами, медалями и сертификатами на приобретение хоккейной экипировки. Тренерам команд-победительниц вручили грант в сумме 10 000 рублей.



Юрий Рожин, главный федеральный инспектор по Самарской области:



- Для чего все это делается? Для того, чтобы как можно больше мальчишек, а сейчас и девчонки играют, занимались хоккеем. Он сам по себе интересен тем, что это коллективная игра. Играет команда, один за всех и все за одного. И здесь воспитывается характер, чувство локтя, лидерство - это победители в будущем, передает пресс-служба минспорта СО.



ИТОГИ



СЕЛЬСКИЕ КОМАНДЫ

Старшая возрастная категория, 2006 – 2007 г.р.

1 место – «Белый барс», м.р. Кошкинский

2 место – «Кедр», м.р. Шенталинский

3 место – «Шершни», м.р. Пестравский



Средняя возрастная категория, 2008 – 2009 г.р.

1 место – Дубрава», м.р. Волжский

2 место – «Шершни», м.р. Пестравский

3 место – «Белый Барс», м.р. Кошкинский



ГОРОДСКИЕ КОМАНДЫ

Старшая возрастная категория, 2006 – 2007 г.р.

1 место - «Спорт Град», г.о. Отрадный

2 место - «Искра», г.о. Сызрань

3 место - «Чайка», г.о. Самара



Средняя возрастная категория, 2008 – 2009 г.р.

1 место – «Спорт Град», г.о. Отрадный

2 место –«Сокол», г.о. Сызрань

3 место – «Мередиан», г.о. Самара



Младшая возрастная категория, 2010 – 2011 г.р.

1 место - «ГрузАвто», г.о. Сызрань

2 место - «Спорт Град», г.о. Отрадный

3 место - «Чайка», г.о. Самара