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В СО активно готовятся к участию в региональном этапе Гимнастрады

19 марта 2021 15:29
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Это общероссийский фестиваль гимнастических видов спорта и различных танцевальных направлений, организованный Международной академией спорта Ирины Винер.

Различные спортивные клубы, команды и организации Самарской области активно готовятся к участию в региональном этапе Гимнастрады. Это общероссийский фестиваль гимнастических видов спорта и различных танцевальных направлений, организованный Международной академией спорта Ирины Винер.

На первом этапе Гимнастрады команды должны записать видеоролик со своим выступлением. Одной из первых к подготовке своего выступления начала федерации акробатического рок-н-ролла Самарской области.

 - Гимнастрада - это масштабное событие, в котором большая честь принимать участие. От нашего вида спорта будет три команды. Надеюсь, попадем не только в областной финал, но и получим право поехать на общероссийский финал в Москву, - рассказала Майя Калихман, президент федерации акробатического рок-н-ролла Самарской области.

Заявки на первый этап принимают до 31 марта. Сильнейшие команды выступят в региональном финале, который состоится 13 и 14 апреля в УСЦ "Грация", передает пресс-служба минспорта СО.

 

Фото:   пресс-служба минспорта СО

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