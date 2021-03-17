В СК "Ипподром Арена" стартовал областной турнир по хоккей "Надежда"

16 марта в Самаре в СК "Ипподром Арена" стартовал областной турнир по хоккей "Надежда". Соревнования проводятся под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
В турнире играют команды, не ставшие победителями регионального этапа всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» в 2021 году.
Соревнования завершатся 18 марта.
Возрастная группа 2006-2007г.р.
1 место - ХК «Кедр», м.р.Шенталинский;
2 место - ХК «Шершни», м.р.Пестравский;
3 место ХК Чайка, .о.Самара, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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