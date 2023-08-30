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В Санкт-Петербурге завершился IV Всероссийский Фестиваль ГТО среди семейных команд. По итогам четырех соревновательных дней были определены самые спортивные семьи страны. Всего в турнире приняли участие 200 человек из 50 субъектов России.



Семья Глушковых из Сергиевского района, представляющая на фестивале Самарскую область заняла 13-е место. Но в личном зачете удача улыбнулась главе семейства - Сергею Глушкову. Он стал лучшим среди пап.



В ходе фестиваля Сергей установил рекорд в поднимании туловища из положения лежа на спине с результатом 70 раз (XII ступень), а также в наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье - 28 см (XII ступень). Его дочь Виктория - рекордсменка в поднимании туловища из положения лежа на спине среди детей. Ее результат - 59 раз (II ступень, девочки).



Мероприятия комплекса ГТО проходят в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Фото: минспорта СО