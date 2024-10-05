В Санкт-Петербурге завершились чемпионат и первенство России по спортивному метанию ножа

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В соревнованиях участвовали 400 спортсменов из 60 регионов России. Разыграны 30 комплектов медалей в 8 дисциплинах.



Самарскую область представляли 28 спортсменов под руководством президента областной федерации "Спортивное метание ножа" Андрея Яковлева. Наша команда стала бронзовым призером командного зачета среди взрослых и победителем в командном зачете среди детей и юниоров.



Чемпионат России:

Диана Карпова (3 метра, 4 метра) - серебро

Владимир Брагин (5, 7 и 9 метров) - золото

Михаил Седышев (скоростное метание) - золото

Самарская область (командный зачет) - бронза



Первенство России:

Максим Егоров (10-11 лет, 3 метра) - серебро

Валерия Лямина (10-11 лет, 3 метра) - бронза

Леонид Иванов (12-13 лет, 3 метра, 4 метра) - золото,бронза

Валерия Филатова (12-13 лет, 3 метра, 4 метра) - золото

Владислав Иошкин (14-15 лет, 3 метра, 5 метров) - золото

Тимур Волчков (14-15 лет, 3 метра, 5 метров) - бронза

Евгения Лобакова (14-15 лет, 3 метра, 4 метра, 5 метров) - золото, серебро, бронза

Дмитрий Супрун (16-17 лет, 7 метров) - бронза

Диана Сухова (16-17 лет, 5 метров) - бронза

Светлана Морозова (16-17 лет, 4 метра) - серебро

Александра Землянская (16-17 лет, 4 метра) - бронза

Самарская область (командный зачет) - золото

Фото: минспорта СО