В Санкт-Петербурге завершились чемпионат и первенство России по спортивному метанию ножа

В соревнованиях участвовали 400 спортсменов из 60 регионов России. Разыграны 30 комплектов медалей в 8 дисциплинах.
Самарскую область представляли 28 спортсменов под руководством президента областной федерации "Спортивное метание ножа" Андрея Яковлева. Наша команда стала бронзовым призером командного зачета среди взрослых и победителем в командном зачете среди детей и юниоров.
Чемпионат России:
Диана Карпова (3 метра, 4 метра) - серебро
Владимир Брагин (5, 7 и 9 метров) - золото
Михаил Седышев (скоростное метание) - золото
Самарская область (командный зачет) - бронза
Первенство России:
Максим Егоров (10-11 лет, 3 метра) - серебро
Валерия Лямина (10-11 лет, 3 метра) - бронза
Леонид Иванов (12-13 лет, 3 метра, 4 метра) - золото,бронза
Валерия Филатова (12-13 лет, 3 метра, 4 метра) - золото
Владислав Иошкин (14-15 лет, 3 метра, 5 метров) - золото
Тимур Волчков (14-15 лет, 3 метра, 5 метров) - бронза
Евгения Лобакова (14-15 лет, 3 метра, 4 метра, 5 метров) - золото, серебро, бронза
Дмитрий Супрун (16-17 лет, 7 метров) - бронза
Диана Сухова (16-17 лет, 5 метров) - бронза
Светлана Морозова (16-17 лет, 4 метра) - серебро
Александра Землянская (16-17 лет, 4 метра) - бронза
Самарская область (командный зачет) - золото
Фото: минспорта СО