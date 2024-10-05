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В Санкт-Петербурге завершились чемпионат и первенство России по спортивному метанию ножа

5 октября 2024 15:29
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Наша команда стала бронзовым призером командного зачета среди взрослых и победителем в командном зачете среди детей и юниоров.

В соревнованиях участвовали 400 спортсменов из 60 регионов России. Разыграны 30 комплектов медалей в 8 дисциплинах.

 Самарскую область представляли 28 спортсменов под руководством президента областной федерации "Спортивное метание ножа" Андрея Яковлева. Наша команда стала бронзовым призером командного зачета среди взрослых и победителем в командном зачете среди детей и юниоров.

Чемпионат России:
 Диана Карпова (3 метра, 4 метра) - серебро
 Владимир Брагин (5, 7 и 9 метров) - золото
 Михаил Седышев (скоростное метание) - золото
 Самарская область (командный зачет) - бронза

Первенство России:
 Максим Егоров (10-11 лет, 3 метра) - серебро
 Валерия Лямина (10-11 лет, 3 метра) - бронза 
 Леонид Иванов (12-13 лет, 3 метра, 4 метра) - золото,бронза
 Валерия Филатова (12-13 лет, 3 метра, 4 метра) - золото
 Владислав Иошкин (14-15 лет, 3 метра, 5 метров) - золото
 Тимур Волчков (14-15 лет, 3 метра, 5 метров) - бронза
 Евгения Лобакова (14-15 лет, 3 метра, 4 метра, 5 метров) - золото, серебро, бронза
 Дмитрий Супрун (16-17 лет, 7 метров) - бронза
 Диана Сухова (16-17 лет, 5 метров) - бронза
 Светлана Морозова (16-17 лет, 4 метра) - серебро 
 Александра Землянская (16-17 лет, 4 метра) - бронза
 Самарская область (командный зачет) - золото

 

Фото:   минспорта СО

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