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В Санкт-Петербурге проходит чемпионат Росси по фигурному катанию на коньках.



Тольяттинский спортсмен Егор Базин в паре с Елизаветой Худайбердиевой из Подмосковья - бронзовые призеры в танцах на льду. По итогам двух прокатов дуэт набрал 195,75 баллов.



По результатам чемпионата будет сформирована сборная команда России для участия в чемпионате Европы 2022 года.

Егор Базин вместе с партнершей входит в расширенный состав сборной России для участия в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Фото: мнспорт СО