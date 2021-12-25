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В Санкт-Петербурге проходит чемпионат Росси по фигурному катанию на коньках

25 декабря 2021 15:30
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Тольяттинский спортсмен Егор Базин в паре с Елизаветой Худайбердиевой из Подмосковья - бронзовые призеры в танцах на льду.

В Санкт-Петербурге проходит чемпионат Росси по фигурному катанию на коньках.

Тольяттинский спортсмен Егор Базин в паре с Елизаветой Худайбердиевой из Подмосковья - бронзовые призеры в танцах на льду. По итогам двух прокатов дуэт набрал 195,75 баллов.

По результатам чемпионата будет сформирована сборная команда России для участия в чемпионате Европы 2022 года.

Егор Базин вместе с партнершей входит в расширенный состав сборной России для участия в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

 

Фото:   мнспорт СО

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