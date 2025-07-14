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В Самарской области завершено строительство пяти новых спортивных площадок

14 июля 2025 20:15
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В Самарской области завершено строительство пяти новых спортивных площадок

В Самарской области завершены работы на пяти новых универсальных спортивных площадках. Их возведение является частью масштабной подготовки региона к проведению XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября 2025 года в соответствии с распоряжением Президента РФ Владимира Путина.

Новые объекты представляют собой современные площадки с полимерным покрытием, предназначенные для игры в футбол, волейбол, баскетбол, а также для тренировок и занятий физкультурой. Две площадки расположены в Новокуйбышевске на территории спортивного лагеря «Юность», еще три – в Самаре: в Красноглинском районе (школы №146 и №33) и в Советском районе (школа №22). Все работы выполнены в срок, объекты переданы заказчику и готовы к эксплуатации.

Строительство новых спортивных объектов ведется в рамках программы социально-экономического развития Самарской области на 2024–2029 годы. Всего в этом году в регионе запланировано создание 100 новых спортивных сооружений.

Так, в городском округе Кинель уже подготовили основание для возведения пяти площадок. В их числе 3 площадки ГТО для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, 1 умная спортплощадка, оснащенная интерактивным оборудованием, QR-кодами, Wi-Fi и цифровыми приложениями, а также 1 специализированная площадка для воркаута.

В Тольятти также активно развивается спортивная инфраструктура. До начала учебного года при школах города появятся 11 современных спортивных объектов.

Один из них строится на территории школы №46, где на месте старого корта возводится многофункциональная площадка 56×28 м с искусственным покрытием для летних и зимних видов спорта.

 «Мы благодарны городу и губернии за включение нашей школы в программу. Новая площадка станет центром спортивной жизни не только для учащихся, но и для жителей 4 квартала. Зимой здесь будет заливаться каток, а летом – проходить уроки физкультуры и внеурочные мероприятия», - отметила директор школы №46 Лариса Чубенко.

Аналогичные площадки появятся у школ №38 и №89, а также 4 площадки ГТО и 4 воркаут-зоны. Все работы планируется завершить до 1 сентября 2025 года.

Создание современных спортивных объектов способствует популяризации здорового образа жизни, повышению доступности занятий физкультурой.

Также в целях поддержки спорта по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева в Самарской области реализуется программа «Мастер спорта». Она направлена на поддержку спортсменов, приобретение специализированной экипировки и инвентаря, улучшение спортивной инфраструктуры.

 

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