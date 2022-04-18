В Самарской области зарплатные ожидания работников фитнес-индустрии за год выросли на 15%

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hh.ru, российская платформа онлайн-рекрутинга, и Hasttings, компания-производитель спортивного оборудования, провели совместное исследование рынка труда в области фитнес-индустрии. Цель — выяснить объем спроса и предложения, уровень конкуренции и средний размер зарплаты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В марте количество вакансий на должности работников спортклубов в Самарской области выросло относительно прошлогодних показателей: +52% в марте 2022 года к марту 2021 года. А вот относительно февраля текущего года мартовские показатели демонстрируют снижение на 17%. Что касается количества активных резюме, то в марте 2022 года наблюдается прирост относительно февраля на 6%.

В целом по России количество вакансий в сфере спорта и фитнеса немногим превышает 14 тыс., что ниже на 17% по сравнению с февралем. Общее число резюме соискателей составляет почти 31 тыс. — это на 4% выше, чем в феврале 2022 года.

«Несмотря на то, что соискателей действительно много, квалификация этих кадров достаточно низкая. Не все, кто называет себя «фитнесс-тренером» имеют профильное образование, часть могла пройти только какие-то краткосрочные курсы. Одним из вариантов, как повысить квалификацию кадров может стать открытие большего количества физкультурно-оздоровительных комплексов, спортклубов и развитие федеральных сетей. Там начинающие тренеры приобретут практический опыт, повысят свою ценность как сотрудника и тогда смогут претендовать на лучшие условия работы, выбирать место для построения дальнейшей профессиональной карьеры», — прокомментировал генеральный директор компании Hasttings Дмитрий Ворончихин.

«По данным Национального фитнес-сообщества, за 2020 — 2021 годы рынок фитнеса сжался на 40%, на конец 2021 года в отрасли было занято 518 400 сотрудников и работало около 7800 объектов (до пандемии — 768 000 человек и 13 000 объектов)», — рассказала глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

«С момента, когда фитнес-клубы из-за пандемии не работали в среднем 3-5 месяцев (в зависимости от региона), в отрасли сложилась тенденция оттока кадров из компаний», — отмечает Руслан Биктимиров, директор по франчайзингу X-Fit в России: «Продолжительная работа в онлайне и последующая популяризация дистанционных занятий закрепили тему перехода тренеров к частной практике. Но уже буквально через год многим стало понятно, что набирать постоянных клиентов и поддерживать высокий уровень квалификации проще все же при условии работы в клубе, который обеспечивает трудовую загрузку и регулярно проводит обучение фитнес-персонала. Итог — высокая конкуренция среди тренеров, для которых не хватает мест. Решение — открытие новых клубов, что, в свою очередь, позволит увеличить популярность фитнеса в стране».

За последний год уровень предлагаемой заработной платы на рынке снизился на 10%, с 53 652 рублей до 48 283 рублей — это статистика по России. Ожидания кандидатов в среднем по стране, напротив, выросли. В марте 2022 года соискатели рассчитывают на оклад 59 694 рубля в месяц. В прошлом году этот показатель был 50 574 рубля. Разрыв между ожиданием и реальностью составляет более 10 000 рублей.

В Москве кандидаты хотят зарабатывать в среднем 78 353 рубля, работодатели предлагают 67 205 рублей. В Самарской области среднее зарплатное предложение в сфере в марте 2022 года составило 37 263 рубля, что ниже прошлогодних показателей на 11% (в марте 2021 года – 41 667 рублей). При этом зарплатные ожидания выросли на 15%: с 32 613 рублей в марте 2021 года до 37 489 рублей в марте 2022 года.

Самые смелые планы на денежную компенсацию труда исследователи обнаружили в Республике Ингушетия —100 000 рублей в месяц. Отметим, что предложение по зарплате здесь одно из лучших в России — 70 000 рублей.

Лидером по уровню предлагаемой зарплаты в России для сотрудников фитнес-клубов в марте 2022 года стала Магаданская область, здесь кандидаты могут рассчитывать на 86 250 рублей. Минимальный уровень компенсации труда предлагают в Курганской области — 20 000 рублей.

«Существенный разрыв между средними зарплатами по регионам сохраняется много лет. К сожалению, за последние годы он стал еще заметнее. Главные факторы — это последствия пандемии, роста валют и экономический кризис», — пояснил Дмитрий Ворончихин.