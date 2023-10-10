В Самарской области стартовали областные военно-спортивные соревнования «Волжская застава»

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9 октября в Кинельском районе Самарской области в Молодёжном центре «Лесная сказка» стартовали областные военно-спортивные соревнования «Волжская застава». В них принимают участие около 260 юнармейцев и воспитанников военно-патриотических объединений региона.

Соревнования «Волжская застава» приурочены к 80-ой годовщины Победы советских войск в битве за Кавказ в годы Великой Отечественной войны.

«Патриотическое воспитание молодёжи является одной из ключевых задач государственной молодежной политики Самарской области. Мы создаем условия для повышения интереса молодых людей к истории нашей страны, уважения к её достижениям как в историческом контексте, так и в современности. В этом году, благодаря победе Самарской области в конкурсе программ комплексного развития молодёжной политики “Регион для молодых”, реализуется ряд патриотических проектов, позволяющих молодым людям развивать свои навыки в военном спорте, знания истории России. Но самое главное, что интерес к подобным проектам растет», - рассказал врио заместителя министра образования и науки Самарской области - руководителя департамента по делам молодёжи Сергей Бурцев.

Соревнования проходят с 9 по 11 октября для трёх возрастных категорий: 14-16 лет, 17-23 года и 19-35 лет. Программа состоит из четырех блоков: военно-спортивный, военно-прикладной, лазерный бой и теоретический блок. В рамках первого блока пройдут соревнования по ориентированию на местности, метанию гранаты на точность и силовой подготовке в упражнениях на перекладине. В военно-прикладном направлении участники посоревнуются в прохождении полосы препятствий, оказании первой медицинской помощи и спортивном метании ножей. Лазерный бой состоит из групповых поединков по тактике видения боя, полуфинальными и финальным поединками. В ходе теоретического блока для участников проведут историческую викторину, и проверят участников в умении работать с картами.

«На соревнованиях «Волжская застава» собрались очень достойные участники, которые прошли серьезный отбор. Впереди у них 3 соревновательных дня, которые дадут молодым людям возможность продемонстрировать свои умения в военно-прикладном деле, показать свою физическую подготовку и морально-волевые качества. Но кроме соревнований, участники смогут познакомиться и обменяться опытом. Мы на протяжении многих лет проводим в регионе военно-спортивные соревнования, и это дает определенные плоды. Ежегодно количество ребят, интересующихся военным дело растёт», — сказал руководитель Центра патриотического воспитания молодёжи Агентства по реализации молодёжной политики Самарской области, руководитель проекта «Волжская застава» Илья Судин.

Помимо соревновательной программы для участников предусмотрена конкурсная программа: участники будут демонстрировать визитки команд и видео, над которым ребята работают в течение соревнований. Кроме того, на территории будет проходить фотовыставка «Лица армии», на которой представлены фотографии бойцов специальной военной операции, а также выставки «Гордость и слава России в орденах и медалях» и «Нет выше чести, чем носить русский мундир».

Областные военно-спортивные соревнования проводятся в рамках программы комплексного развития молодежной политики Самарской области «Регион для молодых» и реализуется в рамках национального проекта «Образование». Организаторами Соревнований являются Самарское региональное отделение Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» и государственное бюджетное учреждение Самарской области «Агентство по реализации молодежной политики» и при поддержке Правительства Самарской области и Федерального агентства по делам молодёжи.