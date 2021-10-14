В Самарской области стартовал фестиваль ВФСК ГТО среди студентов вузов  

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В Самарской области стартовал фестиваль ВФСК ГТО среди студентов образовательных организаций высшего образования, приуроченный к 90-летию создания исторического Всесоюзного комплекса «Готов к труду и обороне СССР».



Первое мероприятие в рамках фестиваля состоялось 13 октября в спорткомплексе «Маяк» в Самаре, в нем приняли участие команды из 7 вузов Самарской области. В состав команд входили студенты очной формы обучения в возрасте от 18 до 29 лет, что соответствует VI ступени комплекса ГТО. Студенты проверили свои силы в многоборье ГТО: поднимании туловища, отжимании, подтягивании, наклоне и прыжках в длину, а также в плавании. Также были проведены отдельные соревнования по стрельбе из электронного оружия и рывку гири.



Итоги личного зачета:

Ангелина Денисова (СамГУПС) и Даниил Данилин (СЮИФСИН);

Ксения Пестрякова (СамГТУ) и Владимир Игнатов (СЮИФСИН);

Анастасия Казаева (медицинский университет «Реавиз») и Роман Репин (СЮИФСИН).



Итоги командного зачета:

СЮИФСИН-1;

СЮИФСИН-2;

СамГТУ.



Итоги командной эстафеты по плаванию:

СЮИФСИН-2;

СЮИФСИН-1;

Команда медицинского университета «Реавиз».



Фестиваль продолжит еще одно мероприятие, запланированное на 22 октября во Дворце спорта легкой атлетики в Самаре. Студенты выполнят испытания по бегу и по итогам фестиваля смогут претендовать на получение знаков отличия комплекса ГТО.

Фото: минспорт СО