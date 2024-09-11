В Самарской области сотрудники полиции организовали для юных динамовцев соревнования по легкой атлетике

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Команда тольяттинских школьников соревновалась в четырех дисциплинах.

В Самаре в спортивном комплексе «Динамо» состоялось Открытое первенство «Юных динамовцев» по лёгкой атлетике.

В рамках которого сотрудники тольяттинского гарнизона полиции совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел провели для школьников соревнование по легкоатлетическому многоборью.

Команда соревновалась в четырех дисциплинах: кросс – 1000 метров, бег – 100 метров, прыжки в длину с разбега и эстафеты 4 х 100 метров.

В результате упорной борьбы между тринадцатью командами места распределились следующим образом:

1 место заняла команда Местной Тольяттинской городской организации «Динамо»;

2 место заняла команда Поволжского государственного колледжа;

3 место заняла команда Самарского кадетского корпуса № 1.

После подведения итогов турнира организаторы поблагодарили ребят за активное участие и вручили заслуженные призы: кубки, медали и дипломы.

Старший инспектор–методист майор внутренней службы Наталья Лизько подчеркнула, что из воспитанников коллективов «Юных динамовцев» вышли не только известные спортсмены, тренеры и руководители общества, но и заслуженные деятели науки, искусства, военачальники и представители многих других профессий.

Первый заместитель председателя Самарской региональной организации общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество Динамо» полковник внутренней службы Олег Лукьянов отметил, что приобщение детей к спорту с самого раннего возраста – один из важнейших факторов воспитания людей здоровых телом и сильных духом. Олег Николаевич пожелал ребятам успехов, новых побед и реализации своего потенциала.

Мероприятие прошло в теплой и дружественной обстановке и, по традиции, завершилось общим фотографированием.