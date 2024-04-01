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В Самарской области состоялись чемпионат и первенство ПФО по смешанному боевому единоборству

1 апреля 2024 10:20
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В Самарской области состоялись чемпионат и первенство ПФО по смешанному боевому единоборству

С 27 по 29 марта Самарская область принимала соревнования по ММА – чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по смешанному боевому единоборству.

В первенстве принимали участие юноши в возрасте 16-17 лет, в чемпионате – мужчины от 18 лет и старше. В октагон выходили 175 спортсменов из 13 регионов Приволжья, в том числе 36 спортсменов, представляющих Самарскую область.

Соревнования среди юношей проходили в 9 весовых категориях от 48 до 93 килограммов. Самарский боец Арсений Константинов стал победителем первенства ПФО в весе 48 кг. Аслан Велиханов занял второе место в категории 57 кг. Оба отобрались на первенство России по смешанному боевому единоборству, которое пройдет в конце апреля в Ижевске. Еще пятеро представителей сборной Самарской области стали бронзовыми призерами первенства ПФО: Богдан Пакреев (52 кг), Абдуллах Доминов (70,3 кг), Виктор Пенской, Румиль Замалеев (83,9 кг), Роман Калялин (93 кг).

В рамках чемпионата ПФО мужчины состязались в 9 весовых категориях – от 52,2 кг до 120,2 кг. Среди победителей соревнований четыре спортсмена из Самарской области: Сергей Макаров (61,2 кг), Алирза Айдеков (77,1 кг), Василий Чилаури (93 кг), Магомед Магомедгаджиев (120 кг). Вторые места заняли Николай Триволенко (52,2 кг), Ленар Алтынбаев (56,7 кг), Мухаммадамин Мукумов (61,2 кг), Владимир Крытов (70,3 кг), Игорь Горбунов (120,2 кг). Бронзовым призером чемпионата ПФО стал Рашид Максудов в категории 83,9 кг.

Победители чемпионата ПФО, а также квалифицировавшийся ранее Мухаммадамин Мукумов, получат возможность принять участие в чемпионате России по ММА, который пройдет в конце мая в Нижнем Новгороде. Спортсмены, занявшие вторые места, в октябре в Москве выступят в соревнованиях на Кубок России.

- Федерация ММА Самарской области является одной из сильнейших в ПФО, у нас есть призовые места в пяти разных возрастных категориях – это успех наших тренеров и спортсменов. Популярность смешанного боевого единоборства растет, она сопоставима с интересом к футболу, хоккею, баскетболу. В Самарской области ММА развивают 32 клуба, занимаются более 2500 спортсменов. Колоссальную поддержку чувствуем от региона. Благодарен губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову и министерству спорта, что не на словах, а на деле участвуют в развитии нашего вида спорта, - сказал президент федерации смешанного боевого единоборства Самарской области Александр Гурьянов.

Фото – министерство спорта Самарской области

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