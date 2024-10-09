В Самарской области состоится фестиваль комплекса ГТО среди трудовых коллективов

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К участию приглашаются команды организаций и предприятий Самарской области. Предварительные заявки принимаются до 11 октября по адресу: gaugto-ct@mail.ru.



Фестиваль ГТО - это спортивные соревнования по многоборью ГТО (лично-командные), эстафета "Гонка ГТО", личные соревнования "Иду на рекорд" и тестовое выполнения испытаний по многоборью ГТО.



В состав команды включаются до 6 участников (минимум – 4 участника), в том числе:

– 1 мужчина и 1 женщина – 20–34 лет;

– 1 мужчина и 1 женщина – 35–49 лет;

– 1 мужчина и 1 женщина – 50–59 лет.



