В Самарской области состоится фестиваль ГТО среди студентов

115

Фестиваль пройдет в четверг, 20 октября, на территории спортивного комплекса «Маяк» (г. Самара, Костромской переулок, 15а).



В нем примут участие студенческие команды по 6 человек VI возрастной ступени комплекса ГТО (18-29 лет) в каждой: по 3 мужчин и 3 женщины в команде. В спортивной программе фестиваля разыгрывается личное и командное первенство по многоборью ГТО, командное первенство в эстафете «Гонка ГТО» и общекомандное первенство.



Многоборье ГТО включает упражнения по видам испытаний: подтягивание на высокой или низкой перекладине, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места, стрельба из электронного оружия.



В эстафете «Гонка ГТО» участники проходят на скорость 5 этапов дистанции: прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, рывок или приседание с гирей, поднимание туловища из положения лежа, подтягивание на высокой или низкой перекладине. В эстафете принимают участие все 6 членов команды. Время фиксируется, когда шестой участник пересекает линию финиша. За ошибки при выполнении испытаний командам начисляются штрафные секунды.



Команды, занявшие призовые места в «Гонке ГТО», многоборье ГТО и общем зачете, награждаются кубками, дипломами, медалями, а победители личного первенства получают ценные призы министерства спорта Самарской области, всем участникам вручается сувенирная продукция.

Фото: минспорта СО