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В Самарской области состоится фестиваль ГТО среди студентов

6 октября 2022 14:10
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Победители личного первенства получают ценные призы министерства спорта Самарской области, всем участникам вручается сувенирная продукция.

Фестиваль пройдет в четверг, 20 октября, на территории спортивного комплекса «Маяк» (г. Самара, Костромской переулок, 15а).

В нем примут участие студенческие команды по 6 человек VI возрастной ступени комплекса ГТО (18-29 лет) в каждой: по 3 мужчин и 3 женщины в команде. В спортивной программе фестиваля разыгрывается личное и командное первенство по многоборью ГТО, командное первенство в эстафете «Гонка ГТО» и общекомандное первенство.

Многоборье ГТО включает упражнения по видам испытаний: подтягивание на высокой или низкой перекладине, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места, стрельба из электронного оружия.

В эстафете «Гонка ГТО» участники проходят на скорость 5 этапов дистанции: прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, рывок или приседание с гирей, поднимание туловища из положения лежа, подтягивание на высокой или низкой перекладине. В эстафете принимают участие все 6 членов команды. Время фиксируется, когда шестой участник пересекает линию финиша. За ошибки при выполнении испытаний командам начисляются штрафные секунды.

Команды, занявшие призовые места в «Гонке ГТО», многоборье ГТО и общем зачете, награждаются кубками, дипломами, медалями, а победители личного первенства получают ценные призы министерства спорта Самарской области, всем участникам вручается сувенирная продукция.

 

Фото:   минспорта СО

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