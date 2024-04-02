В Самарской области прошел зимний фестиваль комплекса ГТО

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В Самарской области состоялся Зимний фестиваль комплекса ГТО. Соревнования принял легкоатлетический манеж в Тольятти, построенный в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Фестиваль был посвящен 10-летию комплекса ГТО, которое отмечалось 24 марта 2024 года, и приурочен к объявленному президентом Году семьи.

На открытии участников приветствовали руководитель управления развития физической культуры и массового спорта департамента физической культуры и спорта министерства спорта Самарской области Дмитрий Чесалин и олимпийская чемпионка, президент гандбольного клуба «Лада», посол ГТО в Самарской области Ирина Близнова.

Программа фестиваля включала спортивные и творческие конкурсы для семейных команд, команд муниципалитетов Самарской области, трудовых коллективов, студенческих сборных вузов и ссузов региона, школьников.

В рамках спортивной программы школьники, студенты и взрослые провели эстафету «Гонка ГТО». Участники стартовали одновременно на четырех дорожках и проходили ряд испытаний, включающий силовые упражнения, спортивное ориентирование и преодоление надувной полосы препятствий. Затем было разыграно первенство по перетягиванию каната.

Семейные команды соревновались в семейной эстафете, которая включала прыжки со скакалкой, прыжки в длину, метание на дальность и упражнение «планка».

Также каждый участник мог проверить себя в личном турнире «Иду на рекорд» в отдельных видах испытаний комплекса ГТО: отжиманиях, прессе, наклоне, прыжке в длину.

В соревнованиях среди семейных команд победителем стала команда Митюшиных, в командной эстафете среди взрослых первенствовала команда города Самара, а среди школьников команда школы села Красный Яр. В перетягивании каната сильнейшими оказались команда межрайонной налоговой инспекции №14 Кинель-Черкасского района, а у школьников победу одержала команда школы села Хрящевка.

Комплекс ГТО реализуется в России в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», который принят по решению Президента страны Владимира Путина. В Самарской области участниками движения ГТО стали около 600 тысяч человек, а более 168 тысяч жителей региона уже стали обладателями знаков отличия. Создание условий для занятий физкультурой и спортом, а также необходимой для этого инфраструктуры в регионе ведется при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова.