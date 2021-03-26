В Самарской области прошел инструкторско-методический сбор с участием председателей призывных комиссий и военных комиссаров

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25 марта в Гарнизонном Доме офицеров в поселке Рощинский Волжского района Самарской области состоялся инструкторско-методический сбор с председателями призывных комиссий городских округов и муниципальных районов области, военными комиссарами муниципальных образований, начальниками отделений подготовки и призыва граждан на военную службу, врачами, руководящими работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу в весенний период 2021 года.

В работе инструкторско-методического сбора приняли участие руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов, военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин, представители министерства здравоохранения, образования и науки, министерства внутренних дел России по Самарской области и ДОСААФ.

Участники сбора обсудили итоги призыва граждан Российской Федерации на военную службу в октябре-декабре 2020 года, поставили задачи по организации работы на весенний период 2021 года, узнали о состоянии работы по диспансеризации юношей допризывного возраста и проведении лечебно-оздоровительной работы среди призывной молодежи Самарской области в 2020 года. Также выяснили, как обстоят дела с обязательной подготовкой граждан к военной службе в образовательных учреждениях области и мерах, принимаемых министерством образования и науки Самарской области по улучшению её организации в 2021 учебном году.

Напомним, 1 апреля в Самарской области начнется призыв на военную службу и продлится до 15 июля 2021 года. Соответствующее постановление подписано Губернатором Дмитрием Азаровым.

По итогам 2020 года военный комиссариат Самарской области признан одним из лучших в Центральном военном округе. Лучшим сотрудникам ВКСО были вручены благодарственные письма Губернатора Самарской области.

После обсуждения вопросов участники мероприятия отправились на военный полигон для практического выполнения упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия: из пистолета, автомата, пулемета и гранатомета. Итоги сбора показали, что военные комиссары муниципальных образований не растеряли прежнего мастерства. Большинство мишеней были поражены.