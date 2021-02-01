В Самарской области пройдут соревнования Кубка мира по боксу-2022

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Об этом стало известно в понедельник, 1 февраля, на встрече Губернатора Дмитрия Азарова и генерального секретаря Федерации бокса России Кирилла Щекутьева.

Кирилл Щекутьев отметил, что Самарская область является одним из регионов-лидеров не только по подготовке профессиональных боксеров, но и по организации соревнований самого высшего уровня.

«В 2019 в Самарской области при непосредственной поддержке Правительства региона был проведен один из лучших Чемпионатов России, –акцентировал внимание генсек Федерации. – Обладая уверенностью в том, что Самарская область справиться с организацией и проведением соревнований самого высокого уровня, мы планируем в 2022 году провести Кубок мира по боксу в том числе в Самаре».

Дмитрий Азаров поблагодарил за высокую оценку уровня организации в регионе спортивных мероприятий и предложил провести соревнования на площадке Дворца спорта, реконструкция которого завершится в текущем году.

«Андрей Николаевич, готовьте письмо за моей подписью на Кирилла Андреевича, где мы отфиксируем нашу готовность участвовать в организации и проведений соревнований Кубка, – поручил Дмитрий Азаров врио министра спорта Самарской области Андрею Харину. – Мы готовы провести соревнования не только в Самаре: у нас есть опыт проведения боев в Сызрани, Новокуйбышевске, Жигулевке и Тольятти. Возможности есть - можем расширить географию».

Кирилл Щекутьев отметил, что рассматривается возможность проведения полуфинала либо финала Кубка Мира по боксу в 2022 году в Самарской области, передает пресс-служба облправительства.

Фото: pixabay