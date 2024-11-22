В Самарской области пройдет Кубок Губернатора по компьютерному спорту

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C 30 ноября по 6 декабря состоится отборочный этап в формате онлайн.

8 декабря на стадионе "Солидарность Самара Арена" пройдет финал и фестиваль компьютерного спорта и гик-культуры (12+).



В соревнованиях по StandOff2, MLBB, FC24, Counter Strike 2, DOTA 2, Tekken 8, StarCraft примут участие студенты вузов и ссузов Самарской области.



Также пройдут соревнования по спортивному программированию, гонки на FPV дронах и турнир по лазертагу.



В программе фестиваля - конкурс косплея, VR-арена, гик-ярмарка, кибер-октагон, зона настольных и ретро видеоигр, площадка с аркадными автоматами из девяностых, гоночный симулятор, киберфутбол, лекторий и многое другое.



Организаторы мероприятия - Федерация компьютерного спорта совместно с министерством спорта, министерством образования, ассоциацией вузов Самарской области.



Вход на фестиваль свободный. Начало в 10:00.