В Самарской области пройдет командный чемпионат России по мотогонкам на льду

В субботу и воскресенье, 27 и 28 января, в Самарской области в Тольятти на треке спортивно-технического комплекса имени Анатолия Степанова на ул. Родины, 40, пройдут 3-й и 4-й этапы командного чемпионата России по гонкам на льду в Суперлиге.
В сезоне 2023/2024 принимают участие пять команд: «Мега-Лада» (Тольятти), «ЦТВС ДОСААФ Свердловской области» (Каменск-Уральский), «Торпедо-ШААЗ» (Шадринск), «Башкортостан» (Уфа) и «Жигули» (Тольятти).
Первые два этапа Суперлиги состоялись в начале декабря в Каменске-Уральском в Свердловской области. Победителями обоих стартов и лидерами турнирной таблицы стали гонщики тольяттинской «Мега-Лады».
На тольяттинском СТК имени Анатолия Степанова пройдут 3-й и 4-й этапы соревнований, а заключительные 5-й и 6-й этапы 10 и 11 февраля примет Уфа.
3-й этап командного чемпионата России в Суперлиге
4-й этап командного чемпионата России в Суперлиге
© Фото: СК «Мега-Лада»