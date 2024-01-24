В Самарской области пройдет командный чемпионат России по мотогонкам на льду

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В субботу и воскресенье, 27 и 28 января, в Самарской области в Тольятти на треке спортивно-технического комплекса имени Анатолия Степанова на ул. Родины, 40, пройдут 3-й и 4-й этапы командного чемпионата России по гонкам на льду в Суперлиге.

В сезоне 2023/2024 принимают участие пять команд: «Мега-Лада» (Тольятти), «ЦТВС ДОСААФ Свердловской области» (Каменск-Уральский), «Торпедо-ШААЗ» (Шадринск), «Башкортостан» (Уфа) и «Жигули» (Тольятти).

Первые два этапа Суперлиги состоялись в начале декабря в Каменске-Уральском в Свердловской области. Победителями обоих стартов и лидерами турнирной таблицы стали гонщики тольяттинской «Мега-Лады».

На тольяттинском СТК имени Анатолия Степанова пройдут 3-й и 4-й этапы соревнований, а заключительные 5-й и 6-й этапы 10 и 11 февраля примет Уфа.

Программа мероприятия:

27 января 2024 года, 16:00

3-й этап командного чемпионата России в Суперлиге

28 января 2024 года, 14:00

4-й этап командного чемпионата России в Суперлиге

© Фото: СК «Мега-Лада»