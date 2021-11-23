В Самарской области проходит онлайн-фестиваль среди лиц старшего возраста «Шагаем к долголетию»

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Проведение фестиваля созвучно задаче национального проекта «Демография» по популяризации здорового образа жизни среди старшей возрастной группы, вовлечению пенсионеров в регулярные занятия физической культурой и спортом, повышению качества их жизни. Для жителей Самарской области в возрасте старше 60 лет, многие из которых более года соблюдают режим самоизоляции, создаются условия, мотивирующие к занятиям физкультурой и спортом. Лица старшего возраста получают возможность возобновить активный образ жизни, принять участие в соревнованиях без риска подвергнуть свое здоровье опасности, проявить свои творческие способности.

Фестиваль проводится на территории муниципальных образований Самарской области в дистанционном формате с использованием интернет-ресурсов. В нем принимают участие жители региона в возрасте от 60 лет и старше. В рамках фестиваля разыгрывается спортивная и конкурсная программа.

В спортивной программе участники выполняют упражнения:

сгибание и разгибание рук в упоре лежа о сиденье стула (за 1 минуту);

поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 минуту).

В конкурсной программе участники выполняют творческие работы, посвященные пропаганде спорта и здорового образа жизни. Фантазия участников не ограничивается — это может быть:

поделка;

кулинарное изделие,

песня, танец или стихи;

иная форма творческой активности.

Видеоролики с выполнением упражнений и презентации творческих работ направляются организаторам на электронную почту: gaugto-ct@mail.ru до 22 ноября. Итоги фестиваля подводятся в срок до 3 декабря 2021 года. Первенство в спортивной программе подсчитывается отдельно среди мужчин и женщин в двух возрастных категориях (60-69 лет, 70 лет и старше). Победители получают награды и ценные призы. В конкурсной программе призами награждаются работы, занявшие 1-3 место, а также вручаются 5 поощрительных призов. Кроме того, отдельно награждаются самые старшие участники фестиваля в номинации «Спортивное долголетие» раздельно среди мужчин и женщин. Все участники фестиваля награждаются сувенирной продукцией.

Организатором фестиваля выступает министерство спорта Самарской области и государственное автономное учреждение Самарской области «Организационный центр спортивных мероприятий».

Положение фестиваля «Шагаем к долголетию».