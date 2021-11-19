В Самарской области проходит онлайн-фестиваль по технике северной ходьбы «Здоровое движение!»

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С 8 ноября по 8 декабря в Самарской области проходит региональный онлайн-фестиваль по технике северной ходьбы «Здоровое движение!»

К участию в фестивале допускаются:

граждане старше 18 лет, проживающие на территории Самарской области и практикующие северную/скандинавскую ходьбу;

прошедшие в установленном порядке регистрацию;

имеющие соответствующую подготовку и инвентарь (палки).

Регистрация участников:

с 8 по 30 ноября 2021 года на эл. ресурсе: forms.gle/N1GQTANUJoneMsT67

каждому участнику после регистрации будет присвоен стартовый номер, ознакомиться с которым участники смогут через публикацию стартового протокола на странице vk.com/samdobrohod

Фестиваль проводятся на площадке с естественным или искусственным покрытием, на которой цветными маркерами (фишками) размечен равносторонний треугольник со стороной 20 метров. Участник проходит по площадке применяя технику северной ходьбы один круг по часовой стрелке с огибанием маячков («треугольником»). Разметка позволяет каждому участнику пройти по площадке с изменением ракурса наблюдения относительно точки съемки. При прохождении осуществляется видеосъемка движения участника. Видеосъемка производится с одной точки, непрерывно, в горизонтальном формате.

Отснятый видеоматериал присылается в виде файла на почту до 5 декабря (до 23:00) zdorovoe-dvigenie@yandex.ru. Файлу присваивается имя по образцу: Стартовыйномер_Фамилия.mp4. Один участник – один файл!

Результаты фестиваля опубликуются 8 декабря на vk.com/samdobrohod и samaraoblsport.ru. Победители фестиваля награждаются медалями и дипломами.