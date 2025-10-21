Я нашел ошибку
В Кинельском районе определяли сильнейших на патриотическом фестивале «Путь гвардейца»
В Кинельском районе определяли сильнейших на патриотическом фестивале «Путь гвардейца»
Госдума во втором чтении одобрила круглогодичный призыв в армию
Госдума во втором чтении одобрила круглогодичный призыв в армию
Меньше трёх недель осталось до окончания голосования за подключение населённых пунктов
Меньше трёх недель осталось до окончания голосования за подключение населённых пунктов
Выставка «Спортивные орбиты космонавтов» откроется в Самаре
Выставка «Спортивные орбиты космонавтов» откроется в Самаре
Самарская спортсменка выступит на международных соревнованиях по роллер-спорту
Самарская спортсменка выступит на международных соревнованиях по роллер-спорту
Билайн вошел в число лучших мест работы России
Билайн вошел в число лучших мест работы России
Ветеран СВО из Самары Александр Алексеев: «Родина меня позвала – и я отозвался»
Ветеран СВО из Самары Александр Алексеев: «Родина меня позвала – и я отозвался»
В Госдуме не согласились сдвинуть начало рабочего дня зимой
В Госдуме не согласились сдвинуть начало рабочего дня зимой
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
В Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры

21 октября 2025 13:29
104
в Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры

С 5 по 7 ноября Самарская область примет XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». 
 
«Развитие массового спорта является одной из приоритетных задач для нашего региона. В течение этого года нам предстояло провести большую работу по совершенствованию спортивной инфраструктуры. Созданные спортивные сооружения станут наследием форума для жителей Самарской области, которые, независимо от возраста и профессии, получат дополнительные возможности заниматься физкультурой и спортом в шаговой доступности от дома»,
 — отмечает вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев. 
 
В рамках подготовки к Международному спортивному форуму в регионе до конца года будет введено 100 спортивных сооружений. 
 
«Это полноценные площадки для сдачи норм ГТО, мини-футбольные поля, полноценные универсальные площадки, «коробки» для игр в хоккей, а также площадки воркаута. Открываем мы их по мере готовности и ввода в эксплуатацию. По ряду адресов продолжаются работы, уверен уже в этом году жители Самарской области смогут опробовать эти объекты и получат возможность заниматься физкультурой в шаговой доступности от дома», 
— акцентировал Дмитрий Яковлев. 
 
В этом году на развитие спортивной инфраструктуры в регионе направлено 1,6 млрд рублей.

Новости по теме
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
20 октября 2025, 20:46
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
В рамках повестки участники совещания обсудили работу по изменению визуального облика городов региона. Общество
327
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
20 октября 2025, 15:11
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
Модульные контейнерные площадки закрытого типа установлены в том числе в границах основных экскурсионных маршрутов в Самарском, Ленинском и Октябрьском... ЖКХ
354
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
20 октября 2025, 14:52
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
Вакцинацию против гриппа проводят ежегодно, состав вакцин обновляется каждый год и соответствует циркулирующим штаммам гриппа. Здравоохранение
408
