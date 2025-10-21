в Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры

104

С 5 по 7 ноября Самарская область примет XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава».



«Развитие массового спорта является одной из приоритетных задач для нашего региона. В течение этого года нам предстояло провести большую работу по совершенствованию спортивной инфраструктуры. Созданные спортивные сооружения станут наследием форума для жителей Самарской области, которые, независимо от возраста и профессии, получат дополнительные возможности заниматься физкультурой и спортом в шаговой доступности от дома»,

— отмечает вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев.



В рамках подготовки к Международному спортивному форуму в регионе до конца года будет введено 100 спортивных сооружений.



«Это полноценные площадки для сдачи норм ГТО, мини-футбольные поля, полноценные универсальные площадки, «коробки» для игр в хоккей, а также площадки воркаута. Открываем мы их по мере готовности и ввода в эксплуатацию. По ряду адресов продолжаются работы, уверен уже в этом году жители Самарской области смогут опробовать эти объекты и получат возможность заниматься физкультурой в шаговой доступности от дома»,

— акцентировал Дмитрий Яковлев.



В этом году на развитие спортивной инфраструктуры в регионе направлено 1,6 млрд рублей.