В Самарской области подготовлена мощная плеяда бойцов-каратистов

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Итоги выступлений спортсменов Самарской области в виде спорта "каратэ" в 2022 году признаны успешными.

Как сообщили в федерации каратэ Самарской области, всего в течение года представителями нашей губернии завоевано на главных российских соревнованиях 15 медалей, из которых пять – золотые. Анна Чернышева сделала победный дубль, выиграв чемпионат и Кубок России. Кирилл Наумов и Сулейман Пахомов стали бронзовыми призерами чемпионата. Такого не было очень давно, чтобы сразу три спортсмена Самарской области удостоились наград на главном турнире российского календаря. Хорошо проявили себя кадеты и юниоры, а на детском первенстве России в Уфе среди юных спортсменов 10-13 лет сборная Самарской области заняла пятое место среди команд 55-ти регионов. Не менее продуктивным выдался международный сезон, несмотря на урезанный календарь стартов.

- Мы успели попасть с Анной Чернышевой на первый этап Премьер-лиги в ОАЭ, где она стала победительницей, одолев в финале первого номера мирового рейтинга, украинку Терлюгу, – поведал президент Федерации каратэ Самарской области, тренер сборной России Александр Юдин.

Несмотря на ограничения, единственная участница олимпийского турнира по каратэ от России, призер прошлогоднего чемпионата мира в Дубае Анна Чернышева собрала впечатляющую медальную коллекцию. Тольяттинка первенствовала на двух международных турнирах в Белоруссии, соревнованиях в Армении и в столице России. Лишь на соревнованиях в Казахстане она стала второй в молодежной категории 18-20 лет и третьей – во взрослой категории. Еще одна представительница области Дарья Юшкова также стала бронзовым призером турнира. В столице Армении, на соревнованиях "Yerevan open" успех Чернышевой поддержали члены кадетской и юниорской сборной Самарской области – у нашей команды восемь золотых, одна серебряная и две бронзовых медали. Отличились наши юниоры и на недавнем турнире "Вселенная каратэ" в Москве – одном из крупнейших на фоне действующих ограничений. Это важный этап формирования сборных России среди кадет и юниоров. Два "золота", два "серебра", одна "бронза" и третье место в общекомандном зачете сборной Самарской области среди 68-ми команд из 21-й страны – браво, юниоры! Свои притязания на включение в сборную команду России во взрослом соперничестве подтвердил Кирилл Наумов, дошедший до финала.

- После периода, когда у нас в регионе несколько лет не было спортсменов во взрослом каратэ, в последние годы Самарская область вышла на лидирующие позиции в России и стабильно их удерживает, – отмечает Александр Юдин. – Данные результаты свидетельствуют о том, что в нашей области подрастает результативное и перспективное молодое поколение бойцов – мощная плеяда. Тенденция переходит во взрослое каратэ, есть преемственность. Считаю это главным индикатором работы по развитию вида спорта в регионе. Также могу отметить, что федерация полностью выполнила календарный план по проведению мероприятий. Пользуясь случаем, поздравляю от имени нашей федерации всех спортсменов и тренеров Самарского региона с наступающим Новым годом!

После ковидных ограничений в Тольятти, наконец-то, вернулся крупнейший турнир "Кубок Дружбы". В нем участвовали полторы тысячи спортсменов из 35-ти регионов России, гости из Армении и Казахстана. Турнир посетила и провела мастер-класс для участников олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы из Сербии Иванна Прекович. Федерация каратэ Самарской области планирует собирать на турнир все больше участников, помогая местным спортсменам получать опыт, выходить на всероссийский уровень и пополнять ряды сборных команд страны. Что касается ведущих бойцов области, то им закреплять наработанный опыт помогают регулярные тренировочные сборы по линии сборных команд России.

В уходящем году десятки молодых каратистов региона выполнили разрядные нормативы, а высшего звания "Заслуженный мастер спорта" была удостоена Анна Чернышева. Соответствующие значок и удостоверение были вручены ей в самарском Дворце спорта им. В. Высоцкого 23 декабря. Регалии мастеров спорта России вручили Егору Пулькину и Дарье Юшковой. Кстати, Анна Чернышева на днях получила именную стипендию главы г. о. Тольятти, а также вошла в состав комиссии спортсменов Федерации каратэ России, как и другой заслуженный мастер спорта Александр Герунов. Он встал во главе комиссии.

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