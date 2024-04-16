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В Самарской области определились победители весеннего этапа Лиги губернатора по баскетболу 3х3

16 апреля 2024 16:45
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В соревнованиях приняли участие 96 команд. Всего было сыграно 169 матчей.

В Самарской области завершился весенний этап ежегодного турнира «Лига губернатора Самарской области по баскетболу 3х3». Отборочные этапы состоялись в Сызрани, Самаре и Тольятти, затем прошли суперфиналы среди мужчин и женщин.

В соревнованиях приняли участие 96 команд из Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска, Чапаевска, Отрадного, а также из Казахстана. Всего было сыграно 169 матчей.

Лига губернатора по баскетболу 3х3 является инклюзивным спортивным мероприятием: в категории «тихий! баскетбол» соревновались любители спорта с ограниченными возможностями здоровья, а также дети из семей участников СВО. В этой категории первенствовала команда «Звезда», второе место завоевал «Рощинский», третье – «Красная звезда».

В женском суперфинале победу одержала команда «Пантеры», второе место – у команды «Без замен», третье – у СамГТУ.

У мужчин в финале «Тольяттиазот» переиграл «Firewood», а третье место заняла команда «XXXWest».

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подвел итоги весеннего этапа Лиги: «Поздравляю всех призеров и участников Лиги губернатора по баскетболу 3х3 с завершением весеннего этапа турнира! Лига губернатора вновь собрала команды не только со всей Самарской области, но и из Казахстана. Это еще раз подтверждает, что наш турнир развивается, вовлекая в свою орбиту все больше и больше любителей баскетбола. Матчи весеннего этапа Лиги, как и всегда, проходили в яркой и дружественной атмосфере, объединяя всех, кто увлечен баскетболом. Рад, что уже доброй традицией стало проведение соревнований в категории "тихий! баскетбол". Впереди -  юбилейный, десятый этап Лиги губернатора. Он пройдет летом в различных городах и муниципальных районах Самарской области, а значит, нас вновь ждет настоящий праздник баскетбола».

Лига губернатора Самарской области по баскетболу 3×3 проводится с 2021 года по инициативе главы региона. Идею об организации этих соревнований поддержал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Турнир способствует вовлечению населения в систематические занятия физкультурой и спортом. Это является одной из приоритетных задач  федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

 

Фото:   минспорта СО

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