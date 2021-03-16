В Самарской области началась Гимнастрада

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В Самарской области стартовал масштабный соревновательный марафон «Здоровые дети - здоровая Россия» - Гимнастрада. Его проводит Международная академия спорта Ирины Винер – Усмановой. Это общероссийский фестиваль гимнастических видов спорта и различных танцевальных направлений. В нем могут принять участие команды любых спортивных и образовательных организаций.

Гимнастрада проводится в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Цель проекта - популяризация здорового образа жизни, продвижение занятий гимнастикой и формирование сборной команды России для участия в международном финале Гимнастрады. Решение о проведении в Самарской области Гимнастрады было принято по итогам встречи Губернатора Дмитрия Азарова с президентом всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер – Усмановой.

К участию в региональной Гимнастраде приглашаются команды физкультурно-спортивных и образовательных организаций, спортивных секций, клубов по месту жительства, а также корпоративные спорткоманды Самарской области. Возраст участников - от 5 до 28 лет. Гимнастрада проводится в следующих номинациях: «Общая гимнастика» (показательные композиции команд, занимающихся по программам общефизической подготовки и начальной спортивной подготовки), «Гимнастические виды спорта» (гимнастика художественная, эстетическая и спортивная, акробатика, акробатический рок-н-ролл, прыжки на батуте), «Танцевальный марафон» (современные танцевальные направления: брейк-данc, хип-хоп и др., спортивные танцы, народная и классическая хореография, восточные танцы). Состав команды - от 10 участников.

Первый этап пройдет в заочном формате до 31 марта. Участники должны подготовить видеоролик показательного выступления в соответствии с требованиями регламента и направить его в оргкомитет. Лучшие команды выступят во втором очном этапе 13 и 14 апреля в УСЦ «Грация» (Самара, ул. Физкультурная, 116). Сильнейшие команды отправятся в Москву на всероссийский финал, который пройдет с 17 по 21 июня в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер -Усмановой.

Всемирная гимнастрада проводится раз в четыре года под эгидой Международной федерации гимнастики, Россия ни разу не принимала участие в этих соревнованиях. Общероссийская Гимнастрада позволит провести отбор лучших коллективов страны, которые будут готовиться к участию во Всемирной гимнастраде 2023 года (Амстердам).