В Самарской области Дед Мороз вручил знаки отличия ГТО

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Региональный оператор комплекса ГТО в Самарской области провел заключительную в 2022 году церемонию вручения знаков отличия. Любителей спорта и здорового образа жизни награждали и поздравляли с наступающим Новым годом Дед Мороз и Снегурочка.



Отметим, благодаря реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» в России:



18,5 млн человек присоединились к движению ГТО;

11 млн приступили к выполнению нормативов;

6,3 млн выполнили нормативы на знаки отличия;

установлено 1,5 тыс. площадок ГТО;

работают более 2,5 тыс. центров тестирования.