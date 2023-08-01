89

В Самаре завершился XXV Всероссийский турнир по спортивной борьбе (дисциплина вольная борьба) среди юношей до 18 лет памяти мастера спорта СССР Сергея Васильевича Суркова.

Масштабное спортивное событие прошло в СК МТЛ «Арена» с 28 по 30 июля. На соревнования в Самарскую область съехались спортсмены более чем из 30 регионов России, чтобы побороться за призовые места. Юных борцов поддержали приглашенные гости: олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Давид Мусульбес, чемпион Европы и СССР, заслуженный тренер России Дзамболат Тедеев, олимпийский чемпион Хаджимурад Магомедов, олимпийский чемпион Сослан Рамонов. Именитые спортсмены приняли участие в торжественном открытие турнира памяти, а также провели автограф-сессию и пообщались с ребятами.

Всероссийские соревнования прошли на высоком уровне: схватки были зрелищными и напряженными в силу большой конкуренции между борцами. Тренеры команд отметили высокий уровень организации и гостеприимный приём. Важными гостями турнира стали приглашенные команды из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской области и Крыма.

Спортсмены из Самарской области на турнире памяти Сергея Суркова показали достойный результат:

- 3 место, 80 кг: Валиев Амиль (г. Тольятти, тренер Фоминых О.А., Пшеничный А.П.);

- 3 место, 110 кг: Щелочков Никита (г.о. Кинель, тренеры Лобжанидзе Г.В., Лобжанидзе, Г.Г., Тофтул Е.);

- 3 место, 71 кг: Мусаев Магомед (г. Самара, тренер Мирзоян С.А., Сонин В.В.)