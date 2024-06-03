В Самаре завершился второй хоккейный турнир «Парни из стали»

98

С 29 мая по 1 июня в Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого проходил II открытый турнир по хоккею с шайбой «Парни из стали». Участниками турнира стали 6 команд ветеранов и участников СВО, боевых действий и локальных конфликтов. Первый подобный турнир состоялся в феврале 2024 года в Санкт-Петербурге. Самарская область по инициативе правительства региона приняла второй турнир.



«На территории региона развивается как массовый спорт, так и спорт высших достижений, идет развитие спортивной инфраструктуры. Мы удостоены чести проводить на территории Самарской области второй открытый турнир по хоккею с шайбой «Парни из стали». И очень рады приветствовать у себя гостей – все 6 команд, участники которых – защитники Отечества, ветераны боевых действий», - отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.



В группе А состязались команды «Нева Бастион» из Санкт-Петербурга, ГВМУ из Москвы и «Сибирь» из Омска. В группу Б попали «Шурави» из республики Башкортостан, ЧЛХЛ из Челябинской области и «Мирные люди» из Самарской области.



После группового этапа команды распределили итоговые места с первого по шестое. Команда ГВМУ со счетом 7:6 переиграла «Шурави» и заняла 5-е место. В матче за третье место команда ЧЛХЛ оказалась сильнее «Сибири» - 7:3 и взяла бронзу турнира. В финале встретились «Мирные люди» и «Нева Бастион». Самарцы вели в счете – 2:1, но «Нева Бастион» сумела переломить ход игры в свою пользу – 2:4 и стала обладателем главного трофея.



Также в рамках турнира состоялся выставочный матч по следж-хоккею. В Самарской области активно развивается адаптивный спорт. Следж-хоккейные команды, составленные из ветеранов СВО, были организованы при профессиональных клубах – тольяттинской «Ладе» и самарском ЦСК ВВС. Команды постепенно набираются опыта и готовятся к матчам с соперниками из других регионов. А пока соревнуются между собой. Выставочный матч завершился вничью – 0:0, в серии буллитов победы добились тольяттинцы.



Зрителями матчей стали ветераны боевых действий, семьи участников СВО, юные хоккеисты из городов и районов Самарской области, а также дети из Белгородской области, которые временно находятся в нашем регионе. Для болельщиков была подготовлена спортивно-развлекательная программа. Также в холле Дворца спорта работала фотовыставка «Жены героев».



Проведение соревнований по хоккею и следж-хоккею способствует вовлечению населения, в том числе лиц с инвалидностью, в систематические занятия физкультурой и спортом, что является одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», который принят по решению Президента страны Владимира Путина.