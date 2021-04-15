В Самаре завершился региональный этап фестиваля Гимнастрада

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В среду, 14 апреля в УСК «МТЛ Арена» в Самаре завершился региональный этап общероссийского фестиваля гимнастических видов спорта и различных танцевальных направлений Гимнастрада.

Всего в нем приняли участие 104 команды, представляющих различные города и муниципальные района региона.

Гимнастрада проводится Международной академией спорта Ирины Винер в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. В ней участвуют команды физкультурно-спортивных организаций, образовательных учреждений, спортивных школ, клубов, секций и федераций, творческие и художественные коллективы. Возраст участников - от 5 до 28 лет. Соревнования по трем направлениям - «Общая гимнастика», «Гимнастические виды спорта» и «Танцевальный марафон».

На первом этапе команды записывали видеоролики своих выступлений, которые потом оценивала конкурсная комиссия. Во второй – очный - этап были отобраны сильнейшие: в номинации «Общая гимнастика» - 23 команды, в номинации «Гимнастические виды спорта» - 13, в номинации «Танцевальный марафон» - 28.

13 апреля в УСЦ «Грация» был проведен первый финальный день, в ходе которого определились первые победители. 14 апреля в «МТЛ Арене» состоялся гала-концерт и награждение победителей.

«Мы смогли при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова в короткие сроки успешно организовать региональный этап, сумели всколыхнуть всю нашу спортивную, танцующую общественность. Те выступления команд, которые мы увидели сегодня, и то, что происходило на этапе подготовки в течение прошлого месяца, наполненного энергией, творчеством, тренировками, свидетельствует о том, что нам есть что показать и чем гордиться. Гимнастрада для участников - это площадка, чтобы совершенствовать умения, которые уже есть, а их пример в свою очередь - мотивация для ребят, которые пока остаются вне активного образа жизни, вне спорта, вне танцев. Это интересное начинание», - подвел итоги заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

Ольга Цыганкова, директор Международной академии спорта Ирины Винер, отметила высочайший уровень проведения Гимнастрады в Самарской области. «Проведение в вашем регионе Гимнастрады стало возможным благодаря инициативе Губернатора Дмитрия Азарова. В феврале на встрече с Ириной Винер - Усмановой он предложил провести мероприятие в Самарской области, пообещав, что все пройдет на самом высоком уровне. Могу сказать, что регион провел Гимнастраду блестяще! Она проходит в ряде субъектов страны, но в Самарской области самый крутой региональной этап Гимнастрады!»

Теперь лучшие команды Самарской области будут готовиться к участию во всероссийском финале Гимнастрады, который пройдет в Москве с 17 по 21 июня. По его итогам будет сформирована сборная команда России для выступления на Всемирней гимнастраде 2023 года. «Перспективы у самарских команд есть. У вас очень много хороших девочек, есть талантливые тренеры», - отметила 10-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике, главный судья Гимнастрады Ольга Капранова.

Благодаря инициативе Главы региона Дмитрия Азарова и его договоренностям с Ириной Винер-Усмановой в этом году в Самарской области откроются филиалы Международной академии спорта имени легендарного тренера. Заниматься с детьми в них будут специалисты, обучившиеся в «Академии Винер».