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В Самаре завершился первый региональный этап Гимнастрады

7 апреля 2021 11:18
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В Самаре завершился первый региональный этап Гимнастрады

В Самаре завершился первый региональный этап общероссийского фестиваля гимнастических видов спорта и различных танцевальных направлений - Гимнастрады. Мероприятие проводится Международной академией спорта Ирины Винер в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Решение о том, что Самарская область присоединится к участию в Гимнастраде, было принято по итогам встречи Губернатора Дмитрия Азарова с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер – Усмановой.

В Гимнастраде могли принять участие любые команды образовательных, спортивных, творческих и художественных коллективов в возрасте от 5 до 28 лет. Заявки принимались по трем направлениям - «Общая гимнастика», «Гимнастические виды спорта» или «Танцевальный марафон».

На первом очном этапе команды записывали видеоролики своих выступлений и отправляли их в конкурсную комиссию. Всего на участие в Гимнастраде было подано 104 заявки из различных городов и районов Самарской области. «Это говорит об огромном интересе к Гимнастраде в регионе, она действительно охватила всю область. Среди участников – детские творческие центры, команды вузов и общеобразовательных школ, спортивные федерации, профессиональные спортсмены», - отметила заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская. 

  Выступления участников первого этапа оценивало специальное жюри, в состав которого вошли тренеры, специалисты, руководители спортивных федераций. Члены жюри вместе просматривали каждый номер и выставляли баллы по различным критериям. «У нас профессиональный подход к оценке выступлений, чтобы всесторонне и максимально объективно определить участников второго этапа», - рассказала президент федерации художественной гимнастики Самарской области Наталья Попова.

В ближайшее время будут подведены итоги заседания жюри, после чего определят команды – участницы второго этапа. Очный этап и гала-концерт пройдут в Самаре 13 и 14 апреля. В каждом из направлений будут определены региональные победители, они выступят во всероссийском финале. Он пройдет в Москве с 17 по 21 июня. 

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